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Posted 17 сентября 2017, 03:06

Published 17 сентября 2017, 03:06

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Стало известно, почему Первый канал отказался от "Жди меня"

17 сентября 2017, 03:06
В Сети появилось объяснение, почему Первый канал не стал продлевать контракт с передачей "Жди меня", эти сведения опубликовал РБК.

"Причиной стала кадровая политика нового руководства программы", - сказано в публикации.

Отмечается, что новая команда уволила прежнего ведущего "Жди меня" Александра Галибина без согласования с телеканалом, и не предложила никого, кто устраивал бы Первый канал, взамен.

Другая программа телекомпании "ВИD" - "Поле чудес" - останется на Первом, контракт с ней уже продлили.

р3

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