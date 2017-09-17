Стало известно, почему Первый канал отказался от "Жди меня"

В Сети появилось объяснение, почему Первый канал не стал продлевать контракт с передачей "Жди меня", эти сведения опубликовал РБК.

"Причиной стала кадровая политика нового руководства программы", - сказано в публикации. Отмечается, что новая команда уволила прежнего ведущего "Жди меня" Александра Галибина без согласования с телеканалом, и не предложила никого, кто устраивал бы Первый канал, взамен. Другая программа телекомпании "ВИD" - "Поле чудес" - останется на Первом, контракт с ней уже продлили. р3 Вы смотрели "Жди меня"? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.