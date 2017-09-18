Данные 2,3 млн пользователей CCleaner выкрали хакеры

Posted 18 сентября 2017, 13:40
Published 18 сентября 2017, 13:40
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
"Сообщение о некорректном поведении двух версий программы-чистильщика поступило в начале прошлой недели", - сказано в публикации.
При обновлении приложения до взломанных версий компьютер начинал перенаправлять на сервер в США данные о владельце и об установленных программах.
До того, как правоохранительные органы заблокировали работу взломанных обновлений, скачать их себе на компьютер успели более двух миллионов человек, что составляет примерно 3% от общего числа пользователей программы.
Отмечается, что атаку выявили специалисты Avast, которой теперь принадлежит компания-разработчик CCleaner .
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