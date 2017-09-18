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Posted 18 сентября 2017, 13:40

Published 18 сентября 2017, 13:40

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Данные 2,3 млн пользователей CCleaner выкрали хакеры

18 сентября 2017, 13:40
Хакеры получили доступ к данным 2,3 миллионов пользователей программы CCleaner , эти сведения опубликовал Znak.

"Сообщение о некорректном поведении двух версий программы-чистильщика поступило в начале прошлой недели", - сказано в публикации.

При обновлении приложения до взломанных версий компьютер начинал перенаправлять на сервер в США данные о владельце и об установленных программах.

До того, как правоохранительные органы заблокировали работу взломанных обновлений, скачать их себе на компьютер успели более двух миллионов человек, что составляет примерно 3% от общего числа пользователей программы.

Отмечается, что атаку выявили специалисты Avast, которой теперь принадлежит компания-разработчик CCleaner .

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