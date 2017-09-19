Федеральные эксперты займутся гибелью тройняшек в больнице Ростова

Posted 19 сентября 2017, 13:51
Published 19 сентября 2017, 13:51
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
В конце августа в областном перинатальном центре умерли трое недоношенных новорожденных детей, меддокументы передали на независимую экспертизу. Кроме того, региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
"В связи с тем, что это учреждение третьего уровня (учреждения, в которых люди могут получить плановую специализированную и высокотехнологичную помощь - прим. ред.), в этой ситуации, поскольку она приняла такую огласку, мы привлекаем федеральных экспертов", - сказала министр.
Она сообщила, что за 2017 год погибло 170 младенцев. "Все 170 детей проходят через аудит, каждое тело вскрывается, проводится биопсия, проводятся другие анализы, независимо от того, согласны или несогласны родители с мнением о случившимся. Мы это проводим без какого-либо поручения", - добавила Быковская.
Она заверила, что выводы о тройняшках будут сделаны после получения заключения специалистов. "Истерия, которая сейчас катится, создает плохой фон для тех, кто будет рожать в ближайшее время", - считает министр. Она отметила, что дети были "тяжелыми". "Исходя из того, что мы видим, для них было сделано все", - считает Быковская.
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