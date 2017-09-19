Федеральные эксперты займутся гибелью тройняшек в больнице Ростова

Она заверила, что выводы о тройняшках будут сделаны после получения заключения специалистов. "Истерия, которая сейчас катится, создает плохой фон для тех, кто будет рожать в ближайшее время", - считает министр. Она отметила, что дети были "тяжелыми". "Исходя из того, что мы видим, для них было сделано все", - считает Быковская.