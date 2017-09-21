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В МЧС рассказали, почему гостиница в центре Ростова сгорела за секунды

21 сентября 2017, 18:28
Здание гостиницы в центре Ростова-на-Дону, которое загорелось около 14.00 в четверг, вспыхнуло и сгорело в считанные секунды из-за некачественных материалов фасада здания, рассказал замглавы ГУ МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев.

По его словам, опасность была из-за того, что фасад был выполнен из быстро воспламеняющихся материалов, которые оказались, к тому же, еще и токсичными. "Огонь быстро распространился по корпусу здания и достиг крыши", - сказал он.

Угроза переброса огня на соседние дома существовала, поскольку между зданием гостиницы и многоэтажками не было противопожарного разрыва.

Локализовать пожар на более чем 840 квадратных метров удалось в 15.15, а полностью потушить его в 17.00.

Напомним, в среду в центре города загорелось еще четыре дома по улицам 11 и 13 Линия. Крупнейший пожар произошел в центре города Ростова-на-Дону 21 августа, тогда в огне пострадали порядка 600 человек и сгорели свыше 120 домов.

#Центр в огне#Видео
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