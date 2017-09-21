В МЧС рассказали, почему гостиница в центре Ростова сгорела за секунды

По его словам, опасность была из-за того, что фасад был выполнен из быстро воспламеняющихся материалов, которые оказались, к тому же, еще и токсичными. "Огонь быстро распространился по корпусу здания и достиг крыши", - сказал он.
Угроза переброса огня на соседние дома существовала, поскольку между зданием гостиницы и многоэтажками не было противопожарного разрыва.
Локализовать пожар на более чем 840 квадратных метров удалось в 15.15, а полностью потушить его в 17.00.
Напомним, в среду в центре города загорелось еще четыре дома по улицам 11 и 13 Линия. Крупнейший пожар произошел в центре города Ростова-на-Дону 21 августа, тогда в огне пострадали порядка 600 человек и сгорели свыше 120 домов.