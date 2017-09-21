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В Ростовской области 64% всех соискателей работы от 50 лет – мужчины

21 сентября 2017, 13:26
В Ростовской области 64% всех соискателей старше 50 лет составляют мужчины, сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы HeadHunter.

"Чаще всего мужчины этого возраста ищут вакансии на производстве, сюда входят соискатели работы инженером, механиком, начальником цеха", - сказано в сообщении.

На втором месте по популярности вакансии в сфере строительства и недвижимости, такую работу ищут 10,1% от общего числа мужчин за 50. Немногим меньше, 10% , хотят устроиться бухгалтером или другим специалистом в финансовый отдел.

Наименьшей популярностью пользуются рабочие профессии и вакансии отдела управления персоналом, таких соискателей 3,4% и 3,2% соответственно.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество#Опросы
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