В Ростовской области 64% всех соискателей работы от 50 лет – мужчины

"Чаще всего мужчины этого возраста ищут вакансии на производстве, сюда входят соискатели работы инженером, механиком, начальником цеха", - сказано в сообщении.
На втором месте по популярности вакансии в сфере строительства и недвижимости, такую работу ищут 10,1% от общего числа мужчин за 50. Немногим меньше, 10% , хотят устроиться бухгалтером или другим специалистом в финансовый отдел.
Наименьшей популярностью пользуются рабочие профессии и вакансии отдела управления персоналом, таких соискателей 3,4% и 3,2% соответственно.
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