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Posted 22 сентября 2017,, 10:59

Published 22 сентября 2017,, 10:59

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Банду будут судить под Ростовом за похищение человека

22 сентября 2017, 10:59
В Ростовской области будут судить троих жителей Боковского района за похищение человека, сообщает в пятницу региональное УСКР.

"В июле обвиняемые избили знакомого и закрыли в багажнике машины. Во время движения потерпевший открыл крышку багажника и выпрыгнул", - сказано в сообщении.

Далее мужчина обратился в силовые структуры. По факту случившегося завели уголовное дело.

Теперь подсудимым грозит до пяти лет колонии.

В конце августа двое жителей Таганрога продали мужчину на органы. Подозреваемые выручили 1,5 миллиона рублей за 26-летнего мужчину.

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Вы участвовали в розыске пропавших людей?
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