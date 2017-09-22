Банду будут судить под Ростовом за похищение человека

Posted 22 сентября 2017,, 10:59
Published 22 сентября 2017,, 10:59
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
"В июле обвиняемые избили знакомого и закрыли в багажнике машины. Во время движения потерпевший открыл крышку багажника и выпрыгнул", - сказано в сообщении.
Далее мужчина обратился в силовые структуры. По факту случившегося завели уголовное дело.
Теперь подсудимым грозит до пяти лет колонии.
В конце августа двое жителей Таганрога продали мужчину на органы. Подозреваемые выручили 1,5 миллиона рублей за 26-летнего мужчину.
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