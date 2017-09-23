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Стали известны самые быстрые авто на франкфуртском автосалоне

23 сентября 2017, 03:33
Автоспециалисты составили рейтинг, в который вошли самые быстрые машины, показанные на автосалоне во Франкфурте, сообщает портал Carsweek.ru.

"Лидером стал гиперкар Aspark Owl. Он полностью на электротяге. Представители бренда рассказали, что их авто является самым быстрым в мире", - сказано в сообщении.

Далее идет Mercedes-AMG Project One, который, по данным производителя, может разогнаться до 350 километров в час. В машине будет мотор Формулы-1. Мощность двигателя достигнет тысячу "лошадок".

В тройке оказался Lamborghini Aventador S Roadster, который способен набрать 349 километров в час.

Также в списке оказались Ferrari Portofino и Audi R8 V10 RWS.

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