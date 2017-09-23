Стали известны самые быстрые авто на франкфуртском автосалоне

"Лидером стал гиперкар Aspark Owl. Он полностью на электротяге. Представители бренда рассказали, что их авто является самым быстрым в мире", - сказано в сообщении.
Далее идет Mercedes-AMG Project One, который, по данным производителя, может разогнаться до 350 километров в час. В машине будет мотор Формулы-1. Мощность двигателя достигнет тысячу "лошадок".
В тройке оказался Lamborghini Aventador S Roadster, который способен набрать 349 километров в час.
Также в списке оказались Ferrari Portofino и Audi R8 V10 RWS.
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