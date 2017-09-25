МЧС и Роспотребнадзор чаще попадаются на незаконных проверках в Ростове

Прокуратура также проверила на предмет законности нормативные акты, по которым осуществляется проверка, сроки и основания их проведения. За полгода ростовская прокуратура опротестовала около 500 таких нормативных актов с нарушением сроков проверки. "Все это позволяет снизить нагрузку на бизнес", - считает Киселева.