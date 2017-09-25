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МЧС и Роспотребнадзор чаще попадаются на незаконных проверках в Ростове

25 сентября 2017, 13:04
Управления ростовских МЧС и Роспотребнадзора чаще других надзорных органов попадаются на проведении незаконных проверок, сообщила во время Всероссийского форума для предпринимателей начальник отдела по надзору и соблюдению прав предпринимателей управления по надзору прокуратуры Ростовской области Анна Киселева.

"За полгода мы пресекли около 15% необоснованных проверок или незаконных проверок малого и среднего бизнеса. Большая часть из них приходилась на Роспотребнадзор, Госавтоинспекцию и МЧС", - отметила она.

Прокуратура также проверила на предмет законности нормативные акты, по которым осуществляется проверка, сроки и основания их проведения. За полгода ростовская прокуратура опротестовала около 500 таких нормативных актов с нарушением сроков проверки. "Все это позволяет снизить нагрузку на бизнес", - считает Киселева.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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