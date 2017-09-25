Свыше 200 школьников вступили в ряды "Юнармии" в Ростове-на-Дону

Posted 25 сентября 2017, 13:05
Published 25 сентября 2017, 13:05
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
"Торжественное мероприятие провели на площади Карла Маркса у монумента "Павшим воинам", - сказано в публикации.
По окончанию церемонии для новых членов военно-патриотического движения выступил ансамбль округа и коллективы местных творческих детских учреждений. Во время мероприятия все желающие могли посетить статичную выставку образцов вооружения.
Отмечается, что тожественное мероприятие приурочили к юбилею Ростовской области.
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