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Posted 26 сентября 2017,, 07:37

Published 26 сентября 2017,, 07:37

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Объявления о повышении цен появились в ростовских маршрутках

26 сентября 2017, 07:37
В маршрутке №55 в Ростове-на-Дону появилось объявление о подорожании проезда с 1 октября до 24 рублей, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что первое заявление о повышении стоимости проезда, с 19 до 24 рублей, в Ростове было сделано еще летом, именно тогда была названа первая дата - 1 августа. Затем она была перенесена на 1 сентября, однако и в первом, и во втором случае цена проезда осталась прежней. Около месяца назад СМИ распространили информацию о том, что назначена окончательная дата повышения стоимости проезда - 1 октября, о которой говорится в официальном документе, попавшем в соцсеть. Администрация города в ответ на запрос RostovGazeta опровергла эту информацию.

В объявлениях, развешанных в маршрутках, говорится о том, что с 1 октября 2017 года будет введен новый тариф на проезд пассажиров и провоз багажа за одну поездку в размере 24 рублей.

С представителями транспортной компании ООО "Авто-Сити" связаться не удалось, так как все номера, указанные в Интернете, не доступны.

Вы согласны с повышением цен на проезд в маршрутках?
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#Общество#Новости#Опросы#Наталья Подольская
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