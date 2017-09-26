Объявления о повышении цен появились в ростовских маршрутках

Posted 26 сентября 2017,, 07:37
Published 26 сентября 2017,, 07:37
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Напомним, что первое заявление о повышении стоимости проезда, с 19 до 24 рублей, в Ростове было сделано еще летом, именно тогда была названа первая дата - 1 августа. Затем она была перенесена на 1 сентября, однако и в первом, и во втором случае цена проезда осталась прежней. Около месяца назад СМИ распространили информацию о том, что назначена окончательная дата повышения стоимости проезда - 1 октября, о которой говорится в официальном документе, попавшем в соцсеть. Администрация города в ответ на запрос RostovGazeta опровергла эту информацию.
В объявлениях, развешанных в маршрутках, говорится о том, что с 1 октября 2017 года будет введен новый тариф на проезд пассажиров и провоз багажа за одну поездку в размере 24 рублей.
С представителями транспортной компании ООО "Авто-Сити" связаться не удалось, так как все номера, указанные в Интернете, не доступны.