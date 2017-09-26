Производство мяса продолжает сокращаться в Ростовской области

По сравнению с аналогичными данными за 2016 год производство мяса в регионе снизилось на 3,1%. Напомним, что снижение за семь месяцев составило 4,2%.
Молока в регионе за указанный период было произведено 736,7 тысячи литров, что на 0,6% ниже прошлогоднего показателя. При этом в регионе на 4,2% выросло производство яиц. Всего за восемь месяцев их было произведено 1,48 миллиарда штук.
На начало сентября поголовье крупного рогатого скота в Ростовской области составляло 612,3 тысячи животных, в том числе 283 тысячи коров. Поголовье свиней превысило 422,3 тысячи животных, овец и коз — 1,28 миллиона голов.
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