Производство мяса продолжает сокращаться в Ростовской области

Молока в регионе за указанный период было произведено 736,7 тысячи литров, что на 0,6% ниже прошлогоднего показателя. При этом в регионе на 4,2% выросло производство яиц. Всего за восемь месяцев их было произведено 1,48 миллиарда штук.