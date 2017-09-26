rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября 2017, 11:54

Published 26 сентября 2017, 11:54

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Ростовчане попросили облагородить сквер на Мечникова

26 сентября 2017, 11:54
Сюжет
Новости Ростова
Жительница Ростова-на-Дону попросила властей города обустроить сквер на пересечении улиц Мечникова и Локомотивной, обращение появилось в сервисе "Активный ростовчанин".

"Мы живем в частном секторе и нам практически негде гулять. Здесь отсутствуют горки и песочницы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что детям приходится гулять по улицам. Автор добавила, что на этой территории есть сквер, однако в нем нет дорожек и лавочек.

Ростовчанка также попросила сделать детскую площадку.

На момент вторника 14.30 мск обращение набрало два голоса.

р1

Вы любите проводить время в парках?
Проголосовало: 0 чел.
#Общество#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика