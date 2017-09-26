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Железнодорожники начали проверку после статьи RostovGazeta об автовозе

26 сентября 2017, 16:31
Северо-кавказский филиал компании "ФПК" начал проверочные мероприятия после публикации изданием RostovGazeta статьи о том, что кассиры не знают, как продать билеты на автовоз "Ростов-Москва", сообщает пресс-служба организации.

"После выхода статьи руководство проводит проверку", - сказано в сообщении.

Напомним, появились сведения, что кассиры железнодорожного вокзала не знают о существовании такого поезда и билеты на него не продают.

Выяснилось, что и старший кассир не знает, как продать билет. Одному из пассажиров рассказали, что, возможно, поезда еще не начали курсировать.

Отмечается, что вагон-автомобилевоз двигается в составе поезда "Москва-Адлер". По информации "АО "Федеральная пассажирская компания", первый такой рейс был выполнен в начале августа.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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