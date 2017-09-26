Железнодорожники начали проверку после статьи RostovGazeta об автовозе

"После выхода статьи руководство проводит проверку", - сказано в сообщении.
Напомним, появились сведения, что кассиры железнодорожного вокзала не знают о существовании такого поезда и билеты на него не продают.
Выяснилось, что и старший кассир не знает, как продать билет. Одному из пассажиров рассказали, что, возможно, поезда еще не начали курсировать.
Отмечается, что вагон-автомобилевоз двигается в составе поезда "Москва-Адлер". По информации "АО "Федеральная пассажирская компания", первый такой рейс был выполнен в начале августа.
р1