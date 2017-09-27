Ростовчанин победил в Кубке мира по кикбоксингу

Спортсмен из Ростова-на-Дону Станислав Марченко стал победителем Кубка мира по кикбоксингу Diamond 2017, сообщает в среду горадминистрация.

Сюжет Новости Ростова