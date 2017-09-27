Ростовчанин победил в Кубке мира по кикбоксингу

Posted 27 сентября 2017,, 06:28
Published 27 сентября 2017,, 06:28
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
"Всего Марченко провел три боя. В последнем он победил спортсмена из Дагестана", - сказано в сообщении.
Призовые места заняли еще несколько ростовчан. Среди них Максим Стадников, Алиса Лущик, Сергей Маткин, Ярослав Созияев и Сергей Батлуков.
В соревнованиях поучаствовали свыше 950 спортсменов. Они прошли в Анапе с 19 по 25 сентября. Встречи проходили в нескольких дисциплинах.
Марченко является главой муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Ворошиловского района города.
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