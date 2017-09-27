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Posted 27 сентября 2017,, 06:28

Published 27 сентября 2017,, 06:28

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Ростовчанин победил в Кубке мира по кикбоксингу

27 сентября 2017, 06:28
Спортсмен из Ростова-на-Дону Станислав Марченко стал победителем Кубка мира по кикбоксингу Diamond 2017, сообщает в среду горадминистрация.

"Всего Марченко провел три боя. В последнем он победил спортсмена из Дагестана", - сказано в сообщении.

Призовые места заняли еще несколько ростовчан. Среди них Максим Стадников, Алиса Лущик, Сергей Маткин, Ярослав Созияев и Сергей Батлуков.

В соревнованиях поучаствовали свыше 950 спортсменов. Они прошли в Анапе с 19 по 25 сентября. Встречи проходили в нескольких дисциплинах.

Марченко является главой муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" Ворошиловского района города.

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