rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2017, 10:57

Published 28 сентября 2017, 10:57

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Более 6 млрд рублей потратят на подготовку к зиме в Ростовской области

28 сентября 2017, 10:57
В Ростовской области во время подготовки к отопительному сезону будет потрачено свыше 6 миллиардов рублей, сообщает в четверг правительство региона.

"Подготовка началась сразу после завершения предыдущего сезона. Готовность жилфонда и котельных составляет свыше 90%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что часть денег на подготовку получили через инвестиционные программы теплокомплексов.

Так, в Каменске-Шахтинском утвердили программу по модернизации системы теплоснабжения. Подобные программы планируется утвердить и в Новошахтинске.

р1

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика