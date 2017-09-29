Более 80% ларьков в Ростове работают незаконно — власти

Posted 29 сентября 2017, 09:52
Published 29 сентября 2017, 09:52
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
"Объекты функционируют без правовых оснований. С начала года в городе убрали уже более 600 таких точек", - сказано в публикации.
Ранее администрация разрешила заключать без проведения конкурса контракты с теми, кто уже занимает участки по ранее заключенным договорам и исполняет взятые обязательства. При этом из 1,4 тысячИ арендаторов таких набралось менее одного процента.
Отмечается, что прорабатывается вопрос о создании системы, при помощи которой будет происходить борьба с незаконной торговлей.
Эти сведения прозвучали на заседании в горадминистрации.
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