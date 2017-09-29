Эксперты советуют россиянам "не налегать" на кредиты

"Муж брал большой кредит на бизнес. Год назад перестал платить, было проблематично. Ему позвонили из коллекторского агентства. Теперь он закладывает часть своего бизнеса (отдает долю), срочно ищет деньги, но, более того, на него завели уголовное дело. Шутки с кредитом плохи. И дело в не сумме кредита, то же самое и за три тысячи рублей могут провернуть", - рассказывает на одном из форумов местная жительница.