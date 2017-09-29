Эксперты советуют россиянам "не налегать" на кредиты

"Основную массу составляют обращения, связанные с проблемами при погашении кредитов. Таких обращений 35%. Следом идут жалобы на дополнительные услуги при оформлении договора и вопросы взыскания задолженности", - говорится в сообщении.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в среднем россияне тратят на кредитные выплаты третью часть своего месячного дохода. В 13 регионах сумма выплат превышает половину доходов должника. В среднем житель России отдает банкам 12,5 тысячи рублей в месяц.
Согласно статистике ОКБ, уровень кредитной нагрузки на жителей Ростовской области в первом полугодии 2017 года составил 42% или 12,4 тысячи рублей в месяц, что на 220 рублей больше, чем годом ранее.
На общем фоне увеличения суммы платежей активность россиян в плане получения потребительских кредитов растет с каждым годом. По данным ОКБ, только за июль 2017 года в России выдали кредитов на общую сумму 424 миллиарда рублей, что на 24% больше, чем за тот же период 2016 года. Число новых кредитных договоров составило 2,57 миллиона единиц.
Главные ошибки
Основной проблемой заемщиков является невнимательность при оформлении кредитного договора.
"Зачастую люди попросту ленятся прочитать написанное мелким шрифтом, что приводит к проблемам при погашении задолженности", - рассказал "Новостям Волгограда" глава службы Центробанка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
По словам эксперта, люди теряют документы, не вникают в подробности договоров, а при возникновении проблем избегают контактов с сотрудниками банка, чем только усугубляют ситуацию.
По мнению экспертов, единственный оправданный кредит – ипотека. С некоторыми оговорками могут быть оправданы и автокредиты. В остальных случаях стоит задуматься: не проще ли начать откладывать определенную сумму дохода, чем потом отдавать деньги банку с процентами.
При этом не стоит забывать, что каждый может оказаться в ситуации, когда выплата ежемесячного взноса окажется непосильной. По итогам первых шести месяцев 2017 года в России 15,3% заемщиков имеют просрочку более 90 дней. В Ростовской области таких неплательщиков насчитывается 220,3 тысячи человек или 16,7%. Средняя сумма задолженности одного жителя региона составляет 192,5 тысячи рублей.
"Муж брал большой кредит на бизнес. Год назад перестал платить, было проблематично. Ему позвонили из коллекторского агентства. Теперь он закладывает часть своего бизнеса (отдает долю), срочно ищет деньги, но, более того, на него завели уголовное дело. Шутки с кредитом плохи. И дело в не сумме кредита, то же самое и за три тысячи рублей могут провернуть", - рассказывает на одном из форумов местная жительница.
Разница между кредитом и займом
Вторая проблема – люди не понимают разницу между микрофинансовым займом и кредитом. Обращение в микрофинансовую организацию (МФО) уместно только в том случае, если нужно перезанять сумму в 3-5 тысяч рублей на неделю "до зарплаты", не больше. Учитывая огромный процент по займу (до 160% годовых), при оформлении договора на более долгий срок клиент рискует попасть в долговую кабалу.
Сейчас банки оформляют потребительские кредиты в среднем под 18% годовых. Поэтому, если деньги нужны на более долгий срок, обращайтесь в банк.
Оптимальная нагрузка
Оптимальная сумма ежемесячной выплаты должна составлять 20-30% от дохода, иначе это станет большой нагрузкой на семью.
Для того, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций, специалисты советуют заемщикам обеспечить "подушку безопасности". Для этого рекомендуется отложить сумму, равную 2-3 зарплатам, чтобы иметь запас на случай длительной болезни или потери работы.
Скрытые условия
Перед тем, как обратиться за кредитом, стоит выяснить условия разных банков. Сейчас на рынке идет настоящая борьба за клиентов, и банки стараются предложить более выгодные условия, чем у конкурентов.
Имеет смысл собрать несколько комплектов документов и подать заявки на кредит сразу в 2-3 банка, чтобы выбрать оптимальный вариант. Так, средняя плата за пользование потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) в Ростовской области в июле 2016 года составляла 13,3 тысячи рублей, а годом позже, в июле 2017 года уже 11,9 тысячи.
Перед оформлением договора нужно выяснить все условия кредита. В большинстве случаев в сумму входит не только кредитная ставка, но и оплата страховки, перевыпуска карты и прочие услуги. Если вам предлагают приобрести дополнительные услуги, убедитесь, что они вам действительно необходимы.
В некоторых банках при оформлении кредита сотрудники буквально навязывают допуслуги, за что УФАС неоднократно наказывала юридические лица. Так, в Ростовской области микрофинансовую организацию и несколько страховых компаний оштрафовали за навязывание страховки при оформлении займа.
Страховка может быть условием получения кредита, и она бывает обязательна при ипотеке или автокредите, но потребительский кредит редко предусматривает обязательную страховку. Если страхование является обязательным условием, то его цена включена в полную стоимость кредита.
Не забывайте, что "правило мелкого шрифта", когда важная информация написана внизу и очень мелко, еще никто не отменял.
Спрятаться не получится
Если все же случилось так, что вы не в состоянии выполнять кредитные обязательства, не стоит скрываться от сотрудников банка. При обращении в банк, специалисты постараются найти выход из сложившейся ситуации путем реструктуризации или рефинансирования.
Кроме того, всегда сохраняйте все документы, имеющие отношение к кредитному договору.
Кредитки
Отдельно стоит поговорить о кредитных картах. Это тот же кредит, но с более высокой процентной ставкой. Обычно людей подкупает льготный период для держателей кредитных карт, который позволяет вернуть деньги без процентов. Как правило, он составляет около двух месяцев.
Услуга хороша тогда, когда у клиента есть возможность погашать задолженность вовремя. В ином случае кредитка грозит тяжелым бременем лечь на финансы заемщика. Зачастую люди попросту забывают дату списания ежемесячного платежа или платят в последний момент, не учитывая, что в отдельных случаях между оплатой и зачислением денег на счет проходят сутки, а то и больше. Во избежание образования просрочки установите себе напоминание на телефон или повесьте стикер на видное место.
Поручительство
Есть еще одна неприятная ситуация, в которой может оказаться любой, кто не слишком внимателен при ведении своих финансовых дел. Не нужно идти поручителем, если вы не уверены в ответственности человека или его платежеспособности. Поручительство за недобросовестного плательщика может обернуться принуждением к выплате чужого долга. Известны даже случаи банкротства поручителей.