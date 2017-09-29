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Первые холодные, но веселые выходные в афише RostovGazeta

29 сентября 2017, 16:07
В город приходит холодный октябрь, но не уходит веселье. Как провести выходные занимательно и не замерзнуть, расскажет RostovGazeta (спойлер: ни слова о пледах).

Место №1 - площадка перед публичной библиотекой, улица Пушкинская, 175а. Что - фестиваль "30 граней тебя". Когда - ПТ-ВС

Фестиваль уличного искусства в центре Ростова проходит вслед за Москвой, Казанью, Тюменью, Пермью, Красноярском. На площадке представлено 10 огромных трехгранников. На гранях - работы, посвященные разным сторонам жизни и личности человека. Авторы - художники "уличной волны" из Москвы, Ростова, Нижнего Новгорода, Алма-Аты и других городов. Половина работ доставлена в Ростов из Москвы — их создали столичные стрит-арт-художники. Другие изображения появились на призмах уже в день открытия фестиваля.

Вход свободный.

Место №2 - бар "Бухарест". Что - концерт Markscheider Kunst. Когда - ПТ, 20:00

Если вы не готовы принять вступившую в силу осень, то для вас веселые и летние Markscheider Kunst везут из холодного Питера сочетание регги, ска и джаза. На разогреве будет "Доза радости".

Место №3 - дом отдыха "Пухляковский". Что - фестиваль донского виноделия "Донская лоза". Когда - СБ, 10:00

Хорошее вино - не только сухое белое французкое. На фестивале сможете увидеть древние традиции выращивания винограда казачьим способом "Донская чаша" и виноделия на основе аборигенных (коренных) сортов винограда. Праздник обещает быть зрелищнм и вкусным.

Место №4 - пригородный ж/д вокзал. Что - паровозная прогулка. Когда - СБ, 10:00

Это не только альтернатива пешим прогулкам по паркам, но и походам в ростовские галерии. Прогулка включает экскурсию по музею железнодорожной техники. Его коллекция содержит экспонаты, сохранившиеся в единичных экземплярах. Под открытым небом выставлено свыше 60 единиц исторического подвижного состава: паровозы, вагоны, путевая техника, мотовозы, дрезины, танковый и артиллерийский тягачи, двухосный вагон-ледник постройки начала XX века.

Место №5 - крытая сцена парка имени Максима Горького. Что - городской фестиваль средневековой культуры и исторической реконструкции "Меч Дона - 2017". Когда - ВС, 11:00

Мечтали увидеть бои не только на экране "Игры престолов"? На фестивале в центральном парке будет реконструирован рыцарский турнир (исторический, без драконов) и средневековые танцы.

Откроется выставка-демонстрация доспехов, оружия и предметов быта, игровая площадка "Средневековые забавы" для детей и взрослых, пройдут ремесленные мастер-классы по ткачеству и плетению.

Место №6 - Ростовский областной музей краеведения, улица Большая Садовая, 79. Что - выставка "Мир цирка". Когда ПТ - ВС, 10:00-17.30, до 21 октября.

Осень - время атмосферных вечеров и дней. В поисках особой атмосферы можно заглянуть и в музей. Там будет 1,5 тысяч подлинных экспонатов цирка прошлого: костюмов, реквизитов, багажа, личных вещей артистов, наград, афиш, программок, редких фотографии, карманных календарей, значков, почтовых конвертов, мелкой пластики. Заряда от этой атмосферы должно хватить до декабря.

Пойдете на выставку на выходных?
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