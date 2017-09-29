Первые холодные, но веселые выходные в афише RostovGazeta

Фестиваль уличного искусства в центре Ростова проходит вслед за Москвой, Казанью, Тюменью, Пермью, Красноярском. На площадке представлено 10 огромных трехгранников. На гранях - работы, посвященные разным сторонам жизни и личности человека. Авторы - художники "уличной волны" из Москвы, Ростова, Нижнего Новгорода, Алма-Аты и других городов. Половина работ доставлена в Ростов из Москвы — их создали столичные стрит-арт-художники. Другие изображения появились на призмах уже в день открытия фестиваля.