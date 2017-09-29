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Полиция проводит проверку после жестокой расправы над школьником в Ростове

29 сентября 2017, 13:40
Сотрудники полиции Ростовской области проводят проверку по опубликованной в Сети видеозаписи жестокой драки между школьниками, сообщила RostovGazeta начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Ростовской области Наталья Устименко.

В Интернете пользователи опубликовали видеозапись драки между подростками. На видео один школьник нападает на другого и начинает его бить руками по голове и телу.

Пострадавший пытается оказать сопротивление, но у него ничего не получается. Мальчик падает на землю, его избиение продолжается.

Снимавший на видео расправу над школьником является знакомым избившего, передают очевидцы.

"По факту опубликованной в Сети видеозаписи полицейскими проводится проверка", - отметила Устименко. Не исключено, что запись сделана не в Ростовской области или является "фейковой".

Стоит ли наказывать школьников?
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