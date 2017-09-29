Полиция проводит проверку после жестокой расправы над школьником в Ростове

В Интернете пользователи опубликовали видеозапись драки между подростками. На видео один школьник нападает на другого и начинает его бить руками по голове и телу.
Пострадавший пытается оказать сопротивление, но у него ничего не получается. Мальчик падает на землю, его избиение продолжается.
Снимавший на видео расправу над школьником является знакомым избившего, передают очевидцы.
"По факту опубликованной в Сети видеозаписи полицейскими проводится проверка", - отметила Устименко. Не исключено, что запись сделана не в Ростовской области или является "фейковой".