Стало известно, какими мультимедиными системами оснастят Renault Duster

Ранее автолюбители могли оценить кроссовер на автосалоне во Франкфурте, где он был представлен в топовой версии. Оказалось, что в бюджетных комплектациях устанавливаются более простые мультимедийные системы. Так, для новой версии кроссовера используется та же система, что и на автомобилях предыдущего поколения. У системы имеется небольшой монохромный дисплей с клавишами из пластика, CD-плеер, USB-порт, линейный вход и возможность подключения устройств по Bluetooth.