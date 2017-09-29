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Стало известно, какими мультимедиными системами оснастят Renault Duster

29 сентября 2017, 06:06
В сети Интернет были обнародованы шпионские снимки нового Renault Duster в базовой комплектации, пишет портал auto.vesti.ru.

Ранее автолюбители могли оценить кроссовер на автосалоне во Франкфурте, где он был представлен в топовой версии. Оказалось, что в бюджетных комплектациях устанавливаются более простые мультимедийные системы. Так, для новой версии кроссовера используется та же система, что и на автомобилях предыдущего поколения. У системы имеется небольшой монохромный дисплей с клавишами из пластика, CD-плеер, USB-порт, линейный вход и возможность подключения устройств по Bluetooth.

В вариации подороже - Media Nav - будет использоваться монитор 7 дюймов, кнопки управления на руле, а за дополнительную плату – навигационные функции и видеокамера заднего вида.

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