Более 110 тыс литров "паленого" алкоголя изъяли на Дону в 2017 году

Posted 30 сентября 2017, 07:37
Published 30 сентября 2017, 07:37
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
"Всего за этот период раскрыли 140 преступлений в области незаконного оборота алкоголя. К административной ответственности привлекли свыше 1,2 тысячи человек и более 20 организаций", - сказано в публикации.
Общая сумма штрафов за нарушения превысила 10,5 миллиона рублей. Кроме того, за это время выявили 33 преступления в сфере оборота табачной продукции. В итоге изъяли 13,5 тысячи пачек сигарет на сумму свыше 800 тысяч рублей.
Помощь в пресечении противоправной деятельности оказывают местные жители. От них поступает информация о появлении контрафакта.
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