Более 110 тыс литров "паленого" алкоголя изъяли на Дону в 2017 году

В Ростовской области с начала года из незаконного оборота изъяли более 110 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает в пятницу правительство региона.

"Всего за этот период раскрыли 140 преступлений в области незаконного оборота алкоголя. К административной ответственности привлекли свыше 1,2 тысячи человек и более 20 организаций", - сказано в публикации. Общая сумма штрафов за нарушения превысила 10,5 миллиона рублей. Кроме того, за это время выявили 33 преступления в сфере оборота табачной продукции. В итоге изъяли 13,5 тысячи пачек сигарет на сумму свыше 800 тысяч рублей. Помощь в пресечении противоправной деятельности оказывают местные жители. От них поступает информация о появлении контрафакта. р1 Вы употребляете алкоголь? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.