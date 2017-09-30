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Posted 30 сентября 2017, 07:37

Published 30 сентября 2017, 07:37

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Более 110 тыс литров "паленого" алкоголя изъяли на Дону в 2017 году

30 сентября 2017, 07:37
В Ростовской области с начала года из незаконного оборота изъяли более 110 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает в пятницу правительство региона.

"Всего за этот период раскрыли 140 преступлений в области незаконного оборота алкоголя. К административной ответственности привлекли свыше 1,2 тысячи человек и более 20 организаций", - сказано в публикации.

Общая сумма штрафов за нарушения превысила 10,5 миллиона рублей. Кроме того, за это время выявили 33 преступления в сфере оборота табачной продукции. В итоге изъяли 13,5 тысячи пачек сигарет на сумму свыше 800 тысяч рублей.

Помощь в пресечении противоправной деятельности оказывают местные жители. От них поступает информация о появлении контрафакта.

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