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Posted 2 октября 2017, 10:46

Published 2 октября 2017, 10:46

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Несанкционированные свалки убрали в Шахтах

2 октября 2017, 10:46
В Шахтах Ростовской области состоялись мероприятия по ликвидации несанционированных свалок, работы прошли на нескольких улицах, сообщает горадминистрация.

"В порядок привели участки улицы Пролетарской, проспектов Победы и Красной армии. В уборке также поучаствовали представители нескольких унитарных предприятий", - сказано в сообщении.

Горожанам напомнили, что складывать мусор можно только в специально отведенных местах. Штраф за нарушение составляет 2 тысячи рублей.

Ранее в регионе привлекли к ответственности несколько предприятий за нарушения режима особой охраны природного парка "Донской".

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