Новую технику по борьбе с камышом испытали на субботнике в Ростове

Так называемые болотоходы-амфибии, которых в 2017 году закупили две единицы по 11 миллионов рублей каждая, использовали для уборки камышовой поросли на берегу реки Дон. Машины передвигаются как по воде, так и по суше. В этом году, по словам Сакеллариуса, их уже успели задействовать не только в расчистке территории донской акватории, но и в тушении пожаров. Амфибии буквально отрезали очаг возгорания от прочей растительности на месте пожара, что позволяло его быстрее локализовать и потушить. В субботнике на выходных технику использовали по назначению.
По словам Сакеллариуса, всего в субботнике в Железнодорожном районе участвовали свыше тысячи человек. Убирали Кумженскую рощу сотрудники администрации, депутаты и жители города. Они сгребали мусор и опавшую листву, обрезали старые ветки деревьев, выпалывали сорняки.
"Глава городской администрации Виталий Кушнарев поручил нам каждый месяц проводить субботники по благоустройству. В первую очередь, это связано с годом экологии. Кумженская роща является одним из любимых мест отдыха ростовчан. Поэтому очень важно поддерживать это место в чистоте и порядке",-подчеркнул Сакеллариус.