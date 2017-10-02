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Новую технику по борьбе с камышом испытали на субботнике в Ростове

2 октября 2017, 09:37
Новую технику по обрезке камыша за 11 миллионов рублей представили в работе во время общегородского субботника в Ростове-на-Дону, сообщил замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус.

Так называемые болотоходы-амфибии, которых в 2017 году закупили две единицы по 11 миллионов рублей каждая, использовали для уборки камышовой поросли на берегу реки Дон. Машины передвигаются как по воде, так и по суше. В этом году, по словам Сакеллариуса, их уже успели задействовать не только в расчистке территории донской акватории, но и в тушении пожаров. Амфибии буквально отрезали очаг возгорания от прочей растительности на месте пожара, что позволяло его быстрее локализовать и потушить. В субботнике на выходных технику использовали по назначению.

По словам Сакеллариуса, всего в субботнике в Железнодорожном районе участвовали свыше тысячи человек. Убирали Кумженскую рощу сотрудники администрации, депутаты и жители города. Они сгребали мусор и опавшую листву, обрезали старые ветки деревьев, выпалывали сорняки.

"Глава городской администрации Виталий Кушнарев поручил нам каждый месяц проводить субботники по благоустройству. В первую очередь, это связано с годом экологии. Кумженская роща является одним из любимых мест отдыха ростовчан. Поэтому очень важно поддерживать это место в чистоте и порядке",-подчеркнул Сакеллариус.​

Вы участвовали в субботнике?
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