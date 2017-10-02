Новую технику по борьбе с камышом испытали на субботнике в Ростове

Так называемые болотоходы-амфибии, которых в 2017 году закупили две единицы по 11 миллионов рублей каждая, использовали для уборки камышовой поросли на берегу реки Дон. Машины передвигаются как по воде, так и по суше. В этом году, по словам Сакеллариуса, их уже успели задействовать не только в расчистке территории донской акватории, но и в тушении пожаров. Амфибии буквально отрезали очаг возгорания от прочей растительности на месте пожара, что позволяло его быстрее локализовать и потушить. В субботнике на выходных технику использовали по назначению.