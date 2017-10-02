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Posted 2 октября 2017, 14:58

Published 2 октября 2017, 14:58

Modified 1 октября, 14:25

Updated 1 октября, 14:25

Разрешить регионам финансировать вузы предложили донские депутаты

2 октября 2017, 14:58
Разрешить регионам заниматься финансированием образовательного процесса в высших учебных заведениях предложили депутаты Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

"Предложение касается вузов, которые открывают на имеющихся у них свободных площадках школы и лицеи", – сказано в сообщении.

Отмечается, что такой подход позволит государственным образовательным учреждениям получать гранты из регионального бюджета.

Кроме того, снизится необходимость строительства новых школ. Региональное финансирование вузов позволит более рационально использовать недвижимое имущество, находящееся в ведении учебных заведений.

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