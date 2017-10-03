Оператора расстрела полицейского в Дагестане осудили на 24 года

Суд установил, что Бекболатов вступил в незаконное бандформирование под руководством Магомеда Халимбекова в Дагестане. Осужденный вместе с другими преступниками в июле 2016 года участвовал в убийстве сотрудника полиции в Дагестане Магомеда Нурбагандова. Один из бандитов расстрелял правоохранителя, а Бекболатов снял на мобильную камеру происходящее. В суде свою вину осужденный признал частично, в последнем слове раскаялся и попросил прощения у родственников убитого полицейского.