Жители Земли смогут послушать звуки Марса через четыре года

"Российские ученые собираются оборудовать метеокомплекс посадочной площадки ExoMars-2020 специальным диктофоном, записи которого будут доступны широкой публике", - сказано в публикации.
ExoMars-2020 будет комбинированным аппаратом из российской платформы и марсохода европейского производства и достигнет Марса в начале весны 2021 года. Предназначен он для изучения метеоявлений на поверхности Красной планеты.
Кроме того, на аппарате установят камеры для панорамной съемки. Отмечается, что сам замысел записи звуков на Марсе не новый, но уверенности в его успехе у специалистов нет.
Напомним, специалисты заявили о возможности успешной колонизации Марса землянами уже в 2040 году.
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