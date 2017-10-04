Эксперты предложили решать проблемы Ростова вместо референдумов

По его словам, идея с референдумом – это личная пиар-компания одного представителя партии.
"Идея референдума по возвращению прямых выборов глав муниципальных образований не новая, ее активно муссировал «Парнас» весь прошлый год. В этом году ее подхватила «Партия роста» в лице Александра Хуруджи, федерального секретаря. Первоначально планировали организовать референдум только в Ростове, анонсировали его, но, когда выяснилось, что его проведение возможно только в рамках всей области, решили масштабировать на регион", - говорит Смирнов.
По его словам, первое, что придется сделать членам партии, к началу декабря собрать 60 тысяч подписей. "По моим ощущениям, сделать это практически невозможно. Для этого нужно иметь не просто деньги, но и хорошую организационную структуру", - полагает политолог.
Смирнов уверен, предложение с референдумом – это "хорошая пиар-компания лично самого Хуруджи". "Та же «Партия роста» вполне могла бы заняться более прагматичными, но нужными делами. Например, пару дней назад были озвучены данные, что 80% ларьков в Ростове считаются незаконными и подлежат сносу. Занялись бы этой проблемой. Их сотнями сносят, и снесли бы еще больше, но, как сказал один из депутатов, у нас просто нет на это денег. Они («Партия роста» - прим.ред.) занимаются вопросами возврата прямых выборов, а если бы спросили у тех же работников ларьков или владельцев, что для них важнее - рабочие места или возврат прямых выборов - я думаю, что ответ был бы очевиден", - считает политолог.
По его мнению, референдум Ростову не нужен. "У нас любят кричать «верните нам выборы», но на эти выборы сами крикуны не ходят. Явка – хороший показатель. Даже в самые лучшие годы она никогда не превышала 50% при всей предварительной агитационной работе. Более того, если посмотреть на печальный опыт выборов глав городов в прошлые годы, что в Азове, что в Новочеркасске, что в Таганроге, зачастую, на волне протестных настроений выбирали просто хорошего человека или оппозиционного кандидата, а потом несколько лет страдали с ним", - полагает Смирнов.
Чтобы отстранить такого мэра с его должности, по словам политолога, городская дума должна дважды признать неудовлетворительными результаты его работы. "Он же, в свою очередь, может оспорить это решение в суде, как было с Алексеем Зайцевым в Новошахтинске или с Анатолием Кондратенко в Новочеркасске", - приводит пример Смирнов.
Не согласен с мнением политолога о целесообразности проведения выборов сам Хуруджи. "Постоянная смена глав городов (по закону их могут назначать каждые два года – прим. ред.) приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, и к тому, что у власти оказываются лояльные губернаторам, но не всегда профессиональные люди. Уже сейчас отчетливо видно, что по всей стране люди хотят сами выбирать глав городов, в которых живут, что подтверждают последние опросы ВЦИОМ. При этом федеральные власти не сильно против", - говорит он.
По его словам, партия не намерена отступать от идеи вернуть выборы в регионы. "Сейчас вокруг этой идеи собрались конструктивные силы, и мы будем доводить этот вопрос до конца. Любой федеральный политолог сказал бы, пусть еще попробуют собрать эти подписи, ведь отбрить идею на корню значит снизить интерес к выборным процессам. Уверен, местным властям такой имидж сейчас ни к чему. Мне интересно, дадут ли власти возможность нам дойти до стадии сбора подписей? Если власть в регионе сильная, то ей бояться нечего", - уверен Хуруджи.
Сейчас, по словам Хуруджи, такие инициативы запущены во многих регионах страны.