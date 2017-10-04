Эксперты предложили решать проблемы Ростова вместо референдумов

Смирнов уверен, предложение с референдумом – это "хорошая пиар-компания лично самого Хуруджи". "Та же «Партия роста» вполне могла бы заняться более прагматичными, но нужными делами. Например, пару дней назад были озвучены данные, что 80% ларьков в Ростове считаются незаконными и подлежат сносу. Занялись бы этой проблемой. Их сотнями сносят, и снесли бы еще больше, но, как сказал один из депутатов, у нас просто нет на это денег. Они («Партия роста» - прим.ред.) занимаются вопросами возврата прямых выборов, а если бы спросили у тех же работников ларьков или владельцев, что для них важнее - рабочие места или возврат прямых выборов - я думаю, что ответ был бы очевиден", - считает политолог.