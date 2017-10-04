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Posted 4 октября 2017, 06:39

Published 4 октября 2017, 06:39

Modified 6 сентября, 10:09

Updated 6 сентября, 10:09

Самая длинная и самая короткая улицы названы в Ростове

4 октября 2017, 06:39
Специалисты "Яндекса" провели исследование, которое затронуло улицы Ростова-на-Дону и рассказали необычные факты о них, сообщается в пресс-релизе компании.

"В городе насчитали 2,5 тысячи улиц. Самой короткой является переулок Титова. Его длина составляет 30 метров", - сказано в сообщении.

Самой длинной улицей стала Левобережная. Ее длина превышает 11 километров. Красногвардейская улица оказалась самой неровной.

Отмечается, что у более 800 улиц такие названия, которые есть только в донской столице. Выяснилось, что название каждой третьей улицы признано уникальным. При этом около 7% улиц названы в честь известных людей.

Всего в РФ было проанализировано более 560 тысяч улиц.

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