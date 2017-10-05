Музеи не хотят делиться картинами для мультимедийных выставок — эксперт

"Выставки проходят фактически в одинаковом формате, немного меняется масштаб из-за помещений и технических моментов. Мы стараемся добавлять какие-то картины, какую-то анимацию от города к городу, если у нас получается. Но нам редко это удается, потому что получить хороший материал от музея достаточно проблематично, это долгая история. Не все музеи легко идут на контакт", - рассказала Санько. Она сообщила, что в экспозицию для Ростова новых картин не добавляли.