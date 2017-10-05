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Музеи не хотят делиться картинами для мультимедийных выставок — эксперт

5 октября 2017, 15:38
В мультимедийные выставки редко удается добавить картины, потому что получить материал от музея достаточно проблематично, сообщила директор по маркетингу проекционного музея "Люмьер-Холл" Александра Санько.

В четверг открылась мультимедийная выставка "Ван Гог. Ожившие полотна" в Ростове. До этого, по словам директора по маркетингу, экспозиция была представлена в Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске.

"Выставки проходят фактически в одинаковом формате, немного меняется масштаб из-за помещений и технических моментов. Мы стараемся добавлять какие-то картины, какую-то анимацию от города к городу, если у нас получается. Но нам редко это удается, потому что получить хороший материал от музея достаточно проблематично, это долгая история. Не все музеи легко идут на контакт", - рассказала Санько. Она сообщила, что в экспозицию для Ростова новых картин не добавляли.

Мультимедийная выставка продлится в "ДонЭкспоцентре" до 15 октября. Она представляет собой ролик с текстом и анимацией, показывающий более ста полотен Винсента Ван Гога. Также она проходит под музыкальное сопровождение. Представители "Люмьер-Холла" отметили, что представление посетили уже более миллиона зрителей по России.

Ранее в "ДонЭкспоцентре" проходила мультимедийная выставка "Айвазовский. Ожившие полотна". Генеральный директор "ДонЭкспоцентра" Сергей Шамшура сообщил, что проект "Арт-Ростов", в который входила выставка, посвященная маринисту, собрал около 30 тысяч посетителей за десять дней.

Как относитесь к мультимедийным выставкам?
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