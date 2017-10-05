Опытные врачи увольняются из-за новых правил аккредитации в России

В некоторых регионах при этом уже сегодня наблюдается дефицит врачебных кадров, подметил спикер. "Наша задача – сохранить кадры. Позволить уходить опытным людям, пусть они и уже в возрасте, мы в настоящее время не имеем возможности", – подчеркнул он.