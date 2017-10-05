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Опытные врачи увольняются из-за новых правил аккредитации в России

5 октября 2017, 17:07
Новые правила аккредитации в России вынуждают уходить опытных врачей, которые не хотят проходить регулярную переподготовку и учиться работать на компьютерах, рассказал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Анатолий Мартынов.

"Некоторые наши старшие коллеги, обладающие огромным опытом, при этом приближающиеся или уже находящиеся за гранью пенсионного возраста, говорят: "Грянет аккредитация, связываться не будем, уйдем", – сообщил он.

В некоторых регионах при этом уже сегодня наблюдается дефицит врачебных кадров, подметил спикер. "Наша задача – сохранить кадры. Позволить уходить опытным людям, пусть они и уже в возрасте, мы в настоящее время не имеем возможности", – подчеркнул он.

Аккредитация – это процедура, которую врачу необходимо проходить раз в пять лет. Она определяет готовность человека, имеющего медицинское образование, к осуществлению своей профессиональной деятельности по определенной специальности.

"Процедура фактически уже определена для выпускников. Аккредитацию в среднем по стране прошли 97% молодых узких специалистов", – добавил он.

С 1 января 2016 года в России введены новые правила аккредитации медицинских работников. Сертификация, проводимая ранее, лишь подтверждала статус врача, в то время как аккредитацию можно пройти только при условии регулярного повышения квалификации и накопления определенного количества баллов за пройденное обучение.

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