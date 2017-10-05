Опытные врачи увольняются из-за новых правил аккредитации в России

"Некоторые наши старшие коллеги, обладающие огромным опытом, при этом приближающиеся или уже находящиеся за гранью пенсионного возраста, говорят: "Грянет аккредитация, связываться не будем, уйдем", – сообщил он.
В некоторых регионах при этом уже сегодня наблюдается дефицит врачебных кадров, подметил спикер. "Наша задача – сохранить кадры. Позволить уходить опытным людям, пусть они и уже в возрасте, мы в настоящее время не имеем возможности", – подчеркнул он.
Аккредитация – это процедура, которую врачу необходимо проходить раз в пять лет. Она определяет готовность человека, имеющего медицинское образование, к осуществлению своей профессиональной деятельности по определенной специальности.
"Процедура фактически уже определена для выпускников. Аккредитацию в среднем по стране прошли 97% молодых узких специалистов", – добавил он.
С 1 января 2016 года в России введены новые правила аккредитации медицинских работников. Сертификация, проводимая ранее, лишь подтверждала статус врача, в то время как аккредитацию можно пройти только при условии регулярного повышения квалификации и накопления определенного количества баллов за пройденное обучение.