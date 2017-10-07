Два автобусных маршрута изменят режим работы в Ростове

Начавший работу в понедельник в роли маршрутного такси маршрут № 10-МТ , курсирующий между микрорайоном Суворовским и ГПЗ-10, с 16 октября войдет в режим полноценного автобуса с предоставлением льгот и возможностью безналичной оплаты проезда.