Два автобусных маршрута изменят режим работы в Ростове

"Маршрут №40-МТ увеличит свой путь до Днепропетровской из-за ликвидации маршрута №59-МТ в связи с окончанием срока договора с перевозчиком", - сказано в сообщении.
Кроме того, число рейсов маршрута №40-МТ увеличат до 45.
Начавший работу в понедельник в роли маршрутного такси маршрут № 10-МТ , курсирующий между микрорайоном Суворовским и ГПЗ-10, с 16 октября войдет в режим полноценного автобуса с предоставлением льгот и возможностью безналичной оплаты проезда.
Название маршрута изменят на №10 а, количество рейсов останется прежним.
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