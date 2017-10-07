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Два автобусных маршрута изменят режим работы в Ростове

7 октября 2017, 09:45
Два автобусных маршрута изменят график работы в Ростове-на-Дону, сообщила горадминистрация.

"Маршрут №40-МТ увеличит свой путь до Днепропетровской из-за ликвидации маршрута №59-МТ в связи с окончанием срока договора с перевозчиком", - сказано в сообщении.

Кроме того, число рейсов маршрута №40-МТ увеличат до 45.

Начавший работу в понедельник в роли маршрутного такси маршрут № 10-МТ , курсирующий между микрорайоном Суворовским и ГПЗ-10, с 16 октября войдет в режим полноценного автобуса с предоставлением льгот и возможностью безналичной оплаты проезда.

Название маршрута изменят на №10 а, количество рейсов останется прежним.

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