О существовании атмосферы на древней Луне заявили ученые

"Протекавшие на молодом спутнике Земли вулканические процессы способствовали образованию атмосферы", - сказано в публикации.
Выбросы газа, наиболее крупные из которых произошли во время формирования Моря Дождя и Моря Спокойствия на Луне, вполне могли сформироваться во временную атмосферу, которая, по расчетам ученых, окутывала планету примерно 70 миллионов лет.
В то же время, вода, выделяемая при формировании лавовых морей, могла осесть на полюсах Луны. Как добавили эксперты, наличие ледников предполагает наличие воздуха и воды для будущих покорителей спутника Земли.
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