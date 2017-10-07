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О существовании атмосферы на древней Луне заявили ученые

7 октября 2017, 23:33
О существовании собственной атмосферы у Луны 3-4 миллиарда лет назад заявили ученые, эти сведения опубликовал Life.

"Протекавшие на молодом спутнике Земли вулканические процессы способствовали образованию атмосферы", - сказано в публикации.

Выбросы газа, наиболее крупные из которых произошли во время формирования Моря Дождя и Моря Спокойствия на Луне, вполне могли сформироваться во временную атмосферу, которая, по расчетам ученых, окутывала планету примерно 70 миллионов лет.

В то же время, вода, выделяемая при формировании лавовых морей, могла осесть на полюсах Луны. Как добавили эксперты, наличие ледников предполагает наличие воздуха и воды для будущих покорителей спутника Земли.

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