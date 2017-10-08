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Posted 8 октября 2017, 09:49

Published 8 октября 2017, 09:49

Modified 1 октября, 13:35

Updated 1 октября, 13:35

Ростовские СМИ поспешили сообщить о перевернувшемся свадебном кортеже

8 октября 2017, 09:49
В Ростове-на-Дону машина, которая перевернулась на улице Малиновского, не являлась частью свадебного кортежа, сообщил RostovGazeta представитель регионального УГИБДД.

Ранее местные СМИ писали, что в субботу вечером перевернулся "ВАЗ-2114", который был из свадебного кортежа.

"Водитель не справился управлением, после чего авто перевернулось. Автолюбитель не пострадал. Сейчас проводится проверка", - рассказала собеседник агентства.

Она добавила, что машина была не из свадебного кортежа и на ней не было праздничных ленточек. Также есть информация, что водитель авто скрылся с места аварии.

В Сети появилось видео с места инцидента.

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