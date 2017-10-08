Ростовские СМИ поспешили сообщить о перевернувшемся свадебном кортеже

Posted 8 октября 2017, 09:49
Published 8 октября 2017, 09:49
Modified 1 октября, 13:35
Updated 1 октября, 13:35
Ранее местные СМИ писали, что в субботу вечером перевернулся "ВАЗ-2114", который был из свадебного кортежа.
"Водитель не справился управлением, после чего авто перевернулось. Автолюбитель не пострадал. Сейчас проводится проверка", - рассказала собеседник агентства.
Она добавила, что машина была не из свадебного кортежа и на ней не было праздничных ленточек. Также есть информация, что водитель авто скрылся с места аварии.
В Сети появилось видео с места инцидента.
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