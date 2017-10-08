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Posted 8 октября 2017, 07:39

Published 8 октября 2017, 07:39

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

В Ростове наказали 5 тыс водителей пассажирского транспорта за нарушения

8 октября 2017, 07:39
В Ростове-на-Дону работники ГИБДД привлекли к административной ответственности примерно 5 тысяч водителей пассажирского транспорта за нарушения, сообщает региональное УМВД.

"Сейчас проводится операция "Трактор" и рейды "Безопасный автобус". Водителей транспорта проверяют на соблюдение правил на дорогах", - сказано в публикации.

Кроме того, автолюбителей проверяют на наличие нужных документов. За нарушения в отношении водителей тракторов составили 23 протокола.

Также с водителями проводятся беседы о необходимости соблюдать ПДД. Им показывают снимки аварий с погибшими и вручают листовки с телефоном, на который можно сообщить о нарушениях.

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