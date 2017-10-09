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Posted 9 октября 2017, 05:41

Published 9 октября 2017, 05:41

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

Движение пассажирских автобусов изменилось из-за крупного пожара в Ростове

9 октября 2017, 05:41
В Ростове-на-Дону из-за возгорания на рынке "Темерник" изменилось движение общественного транспорта, сообщает горадминистрация.

"Со стороны улицы Каскадной работают маршруты №22 и 35. Со стороны Лелюшенко ездят автобусы №33, 54, 78, 83, 89, 23-МТ, 56-МТ, 25-МТ", 78-МТ и 83-МТ", - говорится в публикации.

Отмечается, что из-за пожара перекрыто движение. В результате конечную остановку маршрутов № 33, 54, 78, 83, 89, 23-МТ, 25-МТ, 56-МТ, 78-МТ, 83-МТ перенесли на Миронова с разворотом в районе пересечения с Думенко. Автобусы № 22, 35 едут с разворотом на Лелюшенко.

Напомним, в воскресенье вечером произошел крупный пожар на улице Лелюшенко. Огонь распространился на несколько тысяч квадратных метров. Его получилось локализовать.

В зоне инцидента ввели режим ЧС. К этому месту прибыли более 400 специалистов.

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