Движение пассажирских автобусов изменилось из-за крупного пожара в Ростове

Posted 9 октября 2017, 05:41
Published 9 октября 2017, 05:41
Modified 1 октября, 14:17
Updated 1 октября, 14:17
"Со стороны улицы Каскадной работают маршруты №22 и 35. Со стороны Лелюшенко ездят автобусы №33, 54, 78, 83, 89, 23-МТ, 56-МТ, 25-МТ", 78-МТ и 83-МТ", - говорится в публикации.
Отмечается, что из-за пожара перекрыто движение. В результате конечную остановку маршрутов № 33, 54, 78, 83, 89, 23-МТ, 25-МТ, 56-МТ, 78-МТ, 83-МТ перенесли на Миронова с разворотом в районе пересечения с Думенко. Автобусы № 22, 35 едут с разворотом на Лелюшенко.
Напомним, в воскресенье вечером произошел крупный пожар на улице Лелюшенко. Огонь распространился на несколько тысяч квадратных метров. Его получилось локализовать.
В зоне инцидента ввели режим ЧС. К этому месту прибыли более 400 специалистов.
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