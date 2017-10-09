Легенды Ростова: загадка с возникновением кинематографа

В конце XIX века здание было построено по проекту архитектора Евгения Гулина. На первом этаже располагались торговые организации, а подвал занимал ренковский погреб "Фортуна", где часто проходили выступления театральных коллективов. Второй этаж дома Яблоковых арендовал Рихард Штремер. В 1905 году предприниматель и русский подданный Штремер открыл в этом доме электробиограф, зал для просмотра фильмов. До этого первый ростовский стационарный кинотеатр Штремера располагался напротив парка "Городской сад" на пересечении Большой Садовой и Соборного переулка. После пожара он переехал в другое здание на Большой Садовой – в дом Яблокова.