Легенды Ростова: загадка с возникновением кинематографа

Posted 9 октября 2017,, 07:40
Published 9 октября 2017,, 07:40
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Здание в Ростове-на-Дону, расположенное на улице Большой Садовой, 64, напротив городской Думы, в начале XX века принадлежало ростовскому купцу Карпу Яблокову. По легенде, именно в этом здании началось развитие кинематографа.
Доходный дом Яблоковых
В конце XIX века здание было построено по проекту архитектора Евгения Гулина. На первом этаже располагались торговые организации, а подвал занимал ренковский погреб "Фортуна", где часто проходили выступления театральных коллективов. Второй этаж дома Яблоковых арендовал Рихард Штремер. В 1905 году предприниматель и русский подданный Штремер открыл в этом доме электробиограф, зал для просмотра фильмов. До этого первый ростовский стационарный кинотеатр Штремера располагался напротив парка "Городской сад" на пересечении Большой Садовой и Соборного переулка. После пожара он переехал в другое здание на Большой Садовой – в дом Яблокова.
В этом же году зал посетил ростовский есаул Александр Ханжонков. Он был настолько поражен просмотром ролика "Прибытие поезда", что всю денежную компенсацию, которую ему выдали после отставки, потратил на открытие первого магазина для кинематографа в Ростове.
В 1905 году есаул уехал в Москву и организовывал в столице первую в России кинематографическую студию. Именно Ханжонков создал первый в мире мультипликационный фильм "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами".
С 1917 года электробиограф стал называться кинотеатром "Олимп". В 1924 году дом Яблоковых был национализирован. После войны кинотеатр продолжил свою работу, но в 1990-е годы был закрыт. Тогда же была проведена реставрация здания по проекту архитектора Елены Рекало.
Историки считают, что первая встреча Александра Ханжонкова и Штремера - это очередная легенда. По их мнению, в те времена представители братьев Луи и Огюста Люмьер, считающихся родоначальниками кино, демонстрировали кино уже не только в Ростове, но и в Новочеркасске.
Интересно отметить, что в Летнем театре Новочеркасска эти показы организовывал сводный брат Александра Ханжонкова – Сергей Ханжонков.
Александр в то время учился в Новочеркасском казачьем юнкерском училище. Именно здесь и возник спорный момент. Историки сомневаются, что Александр Ханжонков не мог не посетить киносеансы, который устраивал его родственник, и о которых судачил весь город. Электробиографа Штремера в те дни еще не было.