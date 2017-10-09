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Posted 9 октября 2017, 14:10

Published 9 октября 2017, 14:10

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Ростовскую военную прокуратуру "заминировали" коробкой с котенком

9 октября 2017, 14:10
Коробка с котенком стала причиной вызова полиции и пожарных к зданию военной прокуратуры в Ростове-на-Дону, сообщается в одной из городских групп "ВКонтакте".

"Неизвестные плотно обмотали коробку скотчем, из-за нехватки кислорода у животного не было сил мяукать, поэтому никто не понял, что внутри живое существо", – сказано в сообщении.

Отмечается, что серого котенка подбросили в соседнее котокафе, но не позаботились, чтобы животному было чем дышать. Близость военной прокуратуры вызвала переполох при обнаружении коробки.

По свидетельствам очевидцев, принесшего коробку будут искать по записи видеокамеры.

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