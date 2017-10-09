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Ученые выяснили, что больше всего угрожает жизни и здоровью космонавтов

9 октября 2017, 01:01
Британские ученые, проведя ряд исследований, пришли к выводу, что находящиеся на борту космического корабля микроорганизмы могут быть куда опаснее для здоровья и жизни космонавтов, чем невесомость и радиационное излучение, пишет ИА Regnum.

По мнению исследователей, на Земле микроорганизмы не вызывают таких серьезных проблем, как в космосе из-за отличий в окружающей среде.

Так, эксперимент, в котором приняли участие шестеро добровольцев проходил в российской столице в течение 520 дней. Участники исследования были помещены в модель космического корабля, площадь которой составила 180 квадратных метров. При этом ученые собрали и обработали 360 образцов микроорганизмов. Как оказалось, на поверхности предметов в помещении преобладали стафилококки и бациллы.

Ранее ученые выяснили, что сопротивляемость человеческого организма к взбудителям различных заболеваний в космосе снижается.

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#Новости#Наука#Опросы
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