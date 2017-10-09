Ученые выяснили, что больше всего угрожает жизни и здоровью космонавтов

По мнению исследователей, на Земле микроорганизмы не вызывают таких серьезных проблем, как в космосе из-за отличий в окружающей среде.
Так, эксперимент, в котором приняли участие шестеро добровольцев проходил в российской столице в течение 520 дней. Участники исследования были помещены в модель космического корабля, площадь которой составила 180 квадратных метров. При этом ученые собрали и обработали 360 образцов микроорганизмов. Как оказалось, на поверхности предметов в помещении преобладали стафилококки и бациллы.
Ранее ученые выяснили, что сопротивляемость человеческого организма к взбудителям различных заболеваний в космосе снижается.
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