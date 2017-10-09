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Posted 9 октября 2017, 06:27

Published 9 октября 2017, 06:27

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

В Ворошиловском районе Ростова в 2017 году снесли 70 незаконных объектов

9 октября 2017, 06:27
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в Ворошиловском районе с начала года убрали 70 торговых точек, которые были установлены незаконно, сообщает горадминистрация.

"В районе продолжаются мероприятия по демонтажу незаконных объектов. Всего в 2017 году исчезло более 70 таких точек", - говорится в сообщении.

Так, в начале октября на улице Волкова собственник торговой точки не убрал строение на добровольной основе. В результате на место выехали приставы.

В рамках исполнительного производства были проведены мероприятия по демонтажу павильона. Его площадь превышала 100 квадратных метров.

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