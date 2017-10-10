Группа компаний «СРВ» добивается отмены банкротства АО «Ингушэнерго»

Напомним, что Юридическое агентство «СРВ» добилось того, что арбитражный суд перешёл к рассмотрению дела ПАО «ДЭСК» по правилам рассмотрения дел о банкротстве в отношении субъектов естественных монополий. В этом случае законодательство предусматривает много особенностей и главная из них заключается в том, что суд не сможет ввести наблюдение на ПАО «ДЭСК» по заявлению любого кредитора до тех пор, пока не будет соблюдён ряд важных условий. В случае Дагестанской энерго- сбытовой компании, судебные приставы-исполнители должны реализовать с торгов дебиторскую задолженность предприятий и граждан на 17 с лишним миллиардов рублей, что займёт многие годы. При этом минимального размера дебиторской задолженности закон не предусматривает, она должна быть сведена к абсолютному нулю. И до тех пор, пока этого не произойдёт, ввести наблюдение на ПАО «ДЭСК» будет даже теоретически невозможно.