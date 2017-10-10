Группа компаний «СРВ» добивается отмены банкротства АО «Ингушэнерго»

Это Дагестанская энергосбытовая компания (ПАО «ДЭСК») и крупнейшая энергосбытовая компания Чеченской Республики –ОАО «Нурэнерго».
Юристам «СРВ» удалось добиться значительных успехов, защищая энергосбытовые компании регионов Северного Кавказа от банкротства. В обоих случаях была избрана схожая стратегия, подтвердившая свою эффективность и создавшая юридический прецедент в делах такого рода. В настоящее время гарантирующим поставщикам электроэнергии ПАО «ДЭСК» и ОАО «Нурэнерго» несостоятельность уже не угрожает. Они продолжают свою хозяйственную деятельность и постепенно рассчитываются с кредиторами.
На этот раз речь пойдет о еще одном гарантирующем поставщике электроэнергии – компании АО «Ингушэнерго», также входящей в состав ПАО «Россети» и находящейся под управлением ПАО «МРСК Северного Кавказа». Как и в других территориях СКФО, энергетики Республики Ингушетия в настоящее время испытывают серьёзные финансовые сложности, которые ещё в 2014 году поставили АО «Ингушэнерго» на грань банкротства. Соответствующее дело в отношении гарантирующего поставщика Ингушетии было возбуждено 29 апреля 2014 года. Вести дело было поручено Юридическому агентству «СРВ», которое сумело добиться за три с лишним года значительных результатов.
Напомним, что отправной точкой в деле о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ингушэнерго» (как оно называлось на тот момент) стало обращение Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (в настоящее время ПАО «ОГК-2») с заявлением в Арбитражный суд Республики Ингушетия.
Основанием для обращения заявителя в арбитражный суд стало требование о взыскании с ОАО «Ингушэнерго» задолженности на общую сумму в 227 миллионов рублей в результате неисполнения должником ряда соответствующих решений Арбитражного суда города Москвы.
Однако мощная юридическая поддержка, обеспеченная специалистами Юридического агентства «СРВ», позволила не допустить введения процедуры наблюдения в АО «Ингушэнерго» на протяжении почти 1,5 лет, вызывая постоянные жалобы со стороны заявителя.
Тем не менее, при очередном рассмотрении дела определением Арбитражного суда Республики Ингушетия по делу № А18-232/2014 от 02 марта 2016 года требования акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» были признаны обоснованными. В отношении акционерного общества энергетики и электрификации «Ингушэнерго» было введено наблюдение сроком на три месяца до 25 мая 2016 года.
В последующем, определением Арбитражного суда Республики Ингушетия по делу № А18-232/14 от 26 мая 2016 года срок процедуры наблюдения в отношении Акционерного общества энергетики и электрификации «Ингушэнерго» был продлен до 25 августа 2016 года.
Таким образом, Арбитражный суд Республики Ингушетия утвердил временным управляющим члена Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» Яндиева М.Б.
12 августа 2016 года состоялось первое собрание кредиторов АО «Ингушэнерго». В нём приняли участие 15 представителей кредиторов, имеющих имущественные требования к должнику и обладающие правом голоса. Они решили обратиться в Арбитражный суд Республики Ингушетия с ходатайством о введении в отношении «Ингушэнерго» процедуры конкурсного производства. Кроме того, предполагалось определить кандидатуру арбитражного управляющего из числа членов СРО ААУ «Евросиб».
Отметим, что в этом случае ПАО «МРСК Северного Кавказа», под управлением которого находилось «Ингушэнерго», практически бы потеряло контроль над энергосбытовой компанией. А сама процедура конкурсного производства лишила бы шанса большинства кредиторов на погашение долга.
Чтобы не допустить введения конкурсного производства, специалисты «СРВ», действуя в интересах одного из кредиторов «Ингушэнерго» - генерирующей компании ОАО «ТГК-16», подали в республиканский арбитраж заявление об оспаривании решения общего собрания кредиторов.
Решение было названо незаконным и нарушающим права и законные интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, поскольку на момент проведения общего собрания кредиторов, арбитражным судом были приняты к рассмотрению, но при этом не рассмотрены, требования ещё нескольких кредиторов. Таким образом, временный управляющий был обязан отложить проведение собрания до момента рассмотрения всех заявленных к должнику требований о включении в реестр.
Возникли вопросы и к кандидатуре самого временного управляющего. Как было указано в заявлении о признании недействительным решения общего собрания кредиторов АО «Ингушэнерго» от 12.08.2016 г., временным управляющим не были надлежащим образом уведомлены все конкурсные кредиторы должника, что не позволило им принять участие в общем собрании и высказать своё мнение о кандидатуре конкурсного управляющего.
Кредиторы не имели возможности предоставить остальным участникам собрания информацию об отсутствии у арбитражного управляющего достаточной компетентности, добросовестности и независимости для проведения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, наличие этой информации является препятствием для утверждения кандидатуры данного конкурсного управляющего судом. В отношении утверждённой кандидатуры конкурсного управляющего имелись судебные акты об удовлетворении жалоб в делах о банкротстве. Данная информация могла повлиять на выбор участников собрания. В связи с этим заявитель сомневался в компетентности данной кандидатуры, в ее добросовестном исполнении возложенных на неё обязанностей в деле о банкротстве АО «Ингушэнерго».
Данное ходатайство было принято к рассмотрению. Первое заседание Арбитражного суда Республики Ингушетия назначено на 15 сентября 2016 года. Однако до этого времени необходимо было приостановить и рассмотрение самого дела о банкротстве.
Напомним, что по Закону о банкротстве производство по делу о несостоятельности может быть приостановлено по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, в случае обжалования решений собрания кредиторов. При этом до рассмотрения вопроса законности решений, принятых собранием кредиторов, невозможно принятие судом каких-либо судебных актов. В связи с этим юристы «СРВ» нашли основания для приостановления дела о банкротстве до рассмотрения заявления об оспаривании решений собрания кредиторов.
Рассмотрим данные основания подробнее. В соответствии со статьей 32 Закона о банкротстве, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 58 Закона о банкротстве производство по делу о банкротстве может быть приостановлено по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, в случае обжалования решений собрания кредиторов (комитета кредиторов).
Из изложенного следует, что удовлетворение ходатайства о приостановлении производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в случае обжалования собрания кредиторов является правом суда. Невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела означает необходимость установления в другом деле фактов, имеющих преюдициальное значение для того дела, производство по которому должно быть приостановлено. При этом предмет заявления по делу об оспаривании решения собрания кредиторов должника должен быть непосредственно связан с одной из процедур несостоятельности.
Указанный вывод содержится в материалах актуальной судебной практики, например постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 января 2013 г. по делу N А63-3801/2012, постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 10 ноября 2014 г. по делу N А57-21557/2013.
Предмет заявления по делу об оспаривании решения собрания кредиторов должника непосредственно связан с вопросом введения конкурсного производства, утверждения кандидатуры СРО, из числа которой будет выбран конкурсный управляющий. Кроме того, оспорен отчет временного управляющего, который подлежит предоставлению в заседании, назначенном по результатам процедуры наблюдения.
Пункт 1 статьи 73 Закона о банкротстве относит к компетенции первого собрания кредиторов принятие решения о применении конкретной процедуры банкротства.
По смыслу статьи 75 Закона о банкротстве, процедура банкротства может быть введена по усмотрению суда в случае, если первым собранием кредиторов не принято решение о применении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, что не имеет место в данном случае.
Согласно части 3 статьи 58 Закона о банкротстве, приостановление производства по делу не является препятствием для вынесения иных предусмотренных настоящим Федеральным законом определений, а также осуществления арбитражным управляющим и иными лицами, участвующими в деле о банкротстве, действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Таким образом, суд при разрешении вопроса о завершении процедуры наблюдения и выборе следующей процедуры банкротства, а также определении кандидатуры управляющего должен руководствоваться решением собрания кредиторов, которое обжаловано в установленном порядке.
До рассмотрения вопроса законности решений, принятых собранием кредиторов невозможно принятие судом каких-либо судебных актов, в связи с чем имеются основания для приостановления дела о банкротстве до рассмотрения заявления об оспаривании решений собрания кредиторов в порядке абзаца 3 пункта 1 статьи 58 Закона о банкротстве.
Соответствующее ходатайство о приостановлении дела было подано 24 августа 2016 года, и уже на следующий день Арбитражный суд Республики Ингушетия принял решение в пользу заявителя.
Как было указано в решении, Арбитражным процессуальным кодексом РФ предусмотрено, что Арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности его рассмотрения до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом.
В рассматриваемом деле предмет заявления об оспаривании решения собрания кредиторов должника непосредственно связан с одной из процедур несостоятельности. В частности, для целей реализации процедур конкурсного производства необходимо выполнение мероприятий в рамках указанных процедур, выполнение которых возлагается на арбитражного управляющего.
Исходя из конкретных обстоятельств, заслушав мнения участников и опираясь на положения Закона о банкротстве, суд посчитал необходимым воспользоваться своим правом на приостановление производства по делу о банкротстве АО «Ингушэнерго».
Таким образом, угроза введения процедуры конкурсного производства и назначения нового арбитражного управляющего компании временно не грозит. Организация продолжила функционировать в процедуре наблюдения, имея возможность вести полноценную экономическую и финансовую деятельность.
Тем временем, в деле о несостоятельности (банкротстве) АО «Ингушэнерго» есть ещё одно важное обстоятельство. Дело в том, что акционерное общество «Ингушэнерго» стало заложником недобросовестных действий судебного пристава. В результате, руководство энергокомпании заявило о почти 300-миллионных убытках, которые «Ингушэнерго» намерено взыскать с ФССП РФ по Республике Ингушетия через арбитражный суд.
Напомним, как развивались события. 21 мая 2014 года, судебный пристав-исполнитель ФССП РФ по Республике Ингушетия возбудил исполнительное производство в отношении должника АО «Ингушэнерго» на сумму задолженности в размере 453 миллионов рублей в пользу взыскателя ОАО «Ингушэнергосеть».
Однако, к этому времени в отношении «Ингушэнерго» уже было возбуждено сводное исполнительное производство, по которому проходили 26 взыскателей. Два дела были соединены. И по закону распределение взысканных денежных средств должно производиться пропорционально между всеми взыскателями.
Но судебный пристав-исполнитель произвёл распределение средств путём их перечисления в счёт погашения долга только одному взыскателю – ОАО «Ингушэнергосеть». Причём, таким же образом были распределены и те деньги, что взыскивались ещё до возбуждения исполнительного производства в пользу «Ингушэнергосетей».
После того, как определением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 26 июня 2014 г. в отношении АО «Ингушэнерго» была введена процедура банкротства, для компании наступили определённые правовые последствия. В частности, с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства.
Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение арбитражного суда о введении наблюдения, и согласно п. 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.06.2009 г. №59 вынесение самостоятельного судебного акта по данному вопросу не требуется.
Однако маховик исполнительного производства, раскрученный судебными приставами, не думал останавливаться. Сразу несколькими постановлениями судебный пристав-исполнитель продолжил производить распределение денежных средств, взысканных с АО «Ингушэнерго», путём перечисления в счёт погашения долга взыскателю ОАО «Ингушэнергосеть».
Таким образом, по мнению специалистов Юридического агентства «СРВ», действия пристава-исполнителя по распределению денежных средств после вынесения определения о введении в отношении должника процедуры наблюдения стали прямым нарушением федеральных законов «Об исполнительном производстве» и «О несостоятельности (банкротстве)». Кроме того, данные действия повлекли ущерб для АО «Ингушэнерго» в размере распределённых денежных средств.
Верховный Суд РФ разъяснил, что рассмотрение спора о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями судебного пристава – исполнителя, не зависит от рассмотрения спора о признании в административном порядке действий судебного пристава-исполнителя незаконными и оспаривании постановлений.
Опираясь на эти факты, юристы «СРВ», действуя в интересах АО «Ингушэнерго», обратились в Арбитражный суд Республики Ингушетия с исковым заявлением о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями судебных приставов.
Сумма иска составила около 300 миллионов рублей. Именно столько, по мнению руководства компании, составляют её прямые убытки. Между тем, эти средства должны были быть направлены на погашение задолженности по договорам на поставку электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии. А незаконное распределение привело к невозможности своевременно исполнять обязательства по погашению кредиторской задолженности и спровоцировало рост неустойки за просрочку исполнения обязательств.
Кроме того, несвоевременное погашение задолженности перед кредиторами привело к тому, что в отношении АО «Ингушэнерго» была инициирована процедура несостоятельности (банкротства). Перечисление денежных средств одному из взыскателей в обход закона не позволило погасить задолженность, положенную в основу заявлений о признании банкротом, в результате чего в отношении АО «Ингушэнерго» и была введена процедура наблюдения.
Таким образом, в настоящее время АО «Ингушэнерго» просит Арбитражный суд Республики Ингушетия взыскать солидарно с ФССП РФ и ФССП РФ по Республике Ингушетия сумму вреда, причинённого незаконными действиями судебных приставов-исполнителей Межрайонного отдела ФССП РФ, в размере 297 миллионов 145 тысяч рублей.
19 апреля 2017 года Арбитражный суд Республики Ингушетия рассмотрел заявление Открытого акционерного общества «ТГК-16» о признании недействительным собрания кредиторов от 12.08.2016 г. в деле о несостоятельности (банкротстве) АО «Ингушэнерго» по делу №А18-232/14.
Представитель АО «Ингушэнерго» заявил ходатайство, о приостановлении производства по настоящему заявлению до рассмотрения дела №А18-559/16 по иску АО «Ингушэнерго» к ФССП России и ФССП России по РИ о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями судебных приставов в размере 297 миллионов рублей.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав ходатайства о приостановлении производства по делу и отложении судебного разбирательства, суд считает, что заявление АО «Ингушэнерго» о приостановлении производства по заявлению подлежит удовлетворению.
Судом было установлено, что в Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде рассматривается дело №А18-559/16 по иску АО «Ингушэнерго» к ФССП России и ФССП России по РИ о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями судебных приставов в размере 297 миллионов рублей по правилам суда первой инстанции.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона о банкротстве производство по делу о банкротстве может быть приостановлено по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Согласно пункту 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого судом общей юрисдикции.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 143, 159, 184, 188 АПК РФ, суд определил ходатайство АО «Ингушэнерго» о приостановлении производства по заявлению удовлетворить и приостановить производство по заявлению Открытого акционерного общества «ТГК-16» о признании недействительным собрания кредиторов от 12.08.2016 г. по делу №А18-232/14 до рассмотрения по существу дела №А18-559/16 по иску АО «Ингушэнерго» к ФССП России и ФССП России по РИ о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями судебных приставов в размере 297 миллионов рублей.
Тем временем, в аналогичных делах о банкротстве энергосбытовых компаний республик Северного Кавказа был создан важный юридический прецедент, связанный с делом о несостоятельности Дагестанской энергосбытовой компании (ПАО «ДЭСК»), возбуждённым по заявлению АО «Концерн Росэнергоатом».
Напомним, что Юридическое агентство «СРВ» добилось того, что арбитражный суд перешёл к рассмотрению дела ПАО «ДЭСК» по правилам рассмотрения дел о банкротстве в отношении субъектов естественных монополий. В этом случае законодательство предусматривает много особенностей и главная из них заключается в том, что суд не сможет ввести наблюдение на ПАО «ДЭСК» по заявлению любого кредитора до тех пор, пока не будет соблюдён ряд важных условий. В случае Дагестанской энерго- сбытовой компании, судебные приставы-исполнители должны реализовать с торгов дебиторскую задолженность предприятий и граждан на 17 с лишним миллиардов рублей, что займёт многие годы. При этом минимального размера дебиторской задолженности закон не предусматривает, она должна быть сведена к абсолютному нулю. И до тех пор, пока этого не произойдёт, ввести наблюдение на ПАО «ДЭСК» будет даже теоретически невозможно.
Таким образом, когда Верховный Суд Российской Федерации своим определением от 7 декабря 2016 года признал допустимость применения к ПАО «ДЭСК» правил о банкротстве естественных монополий, ситуация в корне изменилась. Логично предположить, что теперь и другие дела о банкротстве дочерних компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» должны рассматриваться в арбитражных судах по такому же принципу.
В новых условиях руководство «СРВ» приняло решение добиваться отмены самого первого судебного акта о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве), вынесенного в отношении ОАО «Ингушэнерго» Арбитражным судом Республики Ингушетия 29 апреля 2014 года. Однако на пути реализации этой идеи было одно существенное препятствие. Как известно, апелляционная жалоба на решение арбитражного суда может быть подана в месячный срок, тогда как с момента возбуждения дела в отношении ОАО «Ингушэнерго» прошло уже три года. Но изящное решение этой проблемы вскоре было найдено, и в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд была подана апелляционная жалоба на определение о принятии заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). Поскольку постановлением Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 г. N 36 (ред. от 10.11.2011) «О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» разъяснено, что на определение о принятии к производству заявления о признании должника банкротом может быть подана апелляционная жалоба отдельно от обжалования судебного акта, вынесенного по существу спора.
Важно понимать, что определением от 29 апреля 2014 года по заявлению Открытого акционерного общества «ОГК-2» производство по делу №А18-232/2014 о несостоятельности (банкротстве) Открытого акционерного общества «Ингушэнерго» было возбуждено по общим правилам, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а не по правилам о банкротстве естественных монополий.
Первоначально, решением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-7958/2014 от 26.03.2014 г. с Открытого акционерного общества «Ингушэнерго» в пользу Открытого акционерного общества «Генерирующая компания» была взыскана задолженность за электрическую энергию в сумме 420 049 (Четыреста двадцать тысяч сорок девять) руб. 59 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 400 (Одиннадцать тысяч четыреста) руб. 99 коп. На принудительное исполнение данного решения выдан исполнительный лист серии АС №006507051 от 06.05.2014 г.
Однако затем в ЕГРЮЛ были внесены изменения в наименование истца, поскольку ОАО «Генерирующая компания» была переименована в АО «Татэнерго». А 12 января 2017 года между АО «Татэнерго» (первоначальным кредитором) и ООО «Северо-Кавказское коллекторское агентство» (новым кредитором), входящим в Группу компаний «СРВ», был заключен договор уступки права требования.
В соответствии с данным договором, первоначальный кредитор уступил новому кредитору право требования с должника АО «Ингушэнерго» денежных средств: основного долга и госпошлины в порядке и на условиях настоящего договора по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности. Общий размер уступаемых новому кредитору прав (денежных требований), принадлежащих АО «Татэнерго» по денежным обязательствам в отношении АО «Ингушэнерго», составил на день заключения договора свыше 50 миллионов рублей.
Следовательно, права требования перешли к ООО «СККА» в момент подписания договора уступки требования (цессия) №Д370/13 от 12 января 2017 года.
Далее ООО «СККА» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о процессуальном правопреемстве по указанным делам и с заявлением о включении в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве. Определением от 19 мая 2017 года заявление ООО «СККА» было принято к производству.
В силу ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). Аналогичное положение содержится и в Законе о банкротстве. При этом, к составу лиц, участвующих в деле о банкротстве, отнесены конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам.
Закон о банкротстве предусматривает, что размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен судом. Требования кредиторов включаются в реестр и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве.
Также напомним, что в силу п. 30 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. N 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 г. N 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов рассматриваются судьей единолично в течение месяца с даты истечения установленного Законом о банкротстве срока предъявления возражений относительно требований кредиторов. Данная норма направлена на защиту интересов кредиторов, предоставляя возможности заявить возражения относительно требований всех остальных.
При применении названных положений судам следует иметь в виду, что статус лица, участвующего в деле о банкротстве, и соответствующие права (в частности, на ознакомление с материалами дела, участие в судебных заседаниях, обжалование судебных актов), необходимые для реализации права на заявление возражений, возникают у кредитора с момента принятия его требования к рассмотрению судом.
Таким образом, процессуальные сроки, предусмотренные АПК РФ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) начинают течь для конкурсного кредитора с момента принятия его заявления о включении в реестр требований кредиторов к производству судом. Нерабочие дни при этом в расчёт не берутся.
Итак, новый кредитор АО «Ингушэнерго» – ООО «Северо-Кавказское коллекторское агентство» – посчитал определение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 29 апреля 2014 года по делу №А18-232/2014 незаконным, принятым при неправильном применении норм процессуального законодательства и подлежащим отмене.
Соответствующая апелляционная жалоба была составлена по следующим основания.
Прежде всего, судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, а также неправильно применены нормы процессуального права, что привело к незаконному возбуждению дела о несостоятельности (банкротстве).
Должник является субъектом, осуществляющим деятельность в условиях естественной монополии в топливно-энергетическом комплексе, поскольку приказом Федеральной службы по тарифам включен в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков, является единственным гарантирующим поставщиком электроэнергии в Республике Ингушетия, а также включен в федеральный реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35 процентов, с указанием доли свыше 50 процентов.
Закон о банкротстве применяется к отношениям, связанным с банкротством субъектов естественных монополий, с особенностями, установленными параграфом 6 главы IX Закона.
В частности, субъект естественной монополии считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение шести месяцев. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования кредиторов к должнику – субъекту естественной монополии – в совокупности составляют не менее чем один миллион рублей. Причём указанные требования должны быть подтверждены исполнительным документом и не удовлетворены в полном объеме путем обращения взыскания на имущество должника.
Таким образом, заявление о признании должника банкротом должно быть подано только с учетом особенностей, установленных параграфом 6 главы IX Закона. При отсутствии указанных оснований дело о банкротстве не может возбуждаться судом первой инстанции. И в соответствии с положениями статьи 43 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), судья арбитражного суда должен отказать в принятии заявления о признании должника банкротом, в случае нарушения условий, предусмотренных законодательством.
В пунктах 1-3 части 1 статьи 94 Закона об исполнительном производстве также регламентируется очередность обращения взыскания на имущество организации-должника. В первую очередь, оно обращается на движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); во вторую очередь – на имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров; в третью очередь – на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров.
Логично, что при рассмотрении вопроса отнесения АО «Ингушэнерго» к субъектам естественных монополий, суду апелляционной инстанции следует руководствоваться позицией вышестоящих судов, сформировавших практику применения специальных норм о банкротстве в Северо-Кавказском федеральном округе. В рамках рассмотрения данного дела судом кассационной инстанции ранее уже давалась такая оценка в постановлении АС СКО от 16 декабря 2014 года.
Ещё тогда суд кассационной инстанции обратил внимание, что в обоснование задолженности должника заявитель наряду с другими документами представил регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и мощности, согласно которым должник является участником оптового рынка и осуществляет оптовую покупку электрической энергии и мощности на оптовом рынке. Эти обстоятельства суд кассационной инстанции связал с осуществлением производства и реализацией товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии. В связи с этим, по мнению Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, в отношении АО «Ингушэнерго» подлежали применению специальные нормы закона «О несостоятельности (банкротстве).
Таким образом, в соответствии с позицией, выработанной вышестоящими судами нашего округа, АО «Ингушэнерго» следует отнести к субъектам, действующим в условиях естественной монополии. Но суд первой инстанции, вынося определение о принятии заявления о введении наблюдения в отношении должника, не учел вышеперечисленные обстоятельства.
Необходимо также обратить внимание на то, что закон о естественных монополиях не связывает отнесение организации к субъектам естественных монополий с включением ее в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль. Следовательно, к субъектам естественных монополий могут быть отнесены и иные организации, осуществляющие свою деятельность в тех сферах деятельности, которые перечислены в статье 4 названного Федерального закона, и соответствующие понятиям, определенным статьей 3 этого Федерального закона. А услуги по передаче электрической энергии как раз являются такой сферой деятельности.
Кроме того, вторым самостоятельным критерием, позволяющим отнести лицо к субъектам естественной монополии, является наличие в собственности или на ином законном основании электрических сетей и иного оборудования, которое служит для передачи электрической энергии. Указанная правовая позиция находила свое отражение в материалах актуальной судебной практики, например в постановлении АС Северо-Кавказского округа от 22 марта 2013 г. по делу № А77-999/2010, а также в постановлении АС СКО от 16 декабря 2014 по делу № А18-232/2014. Обращаем внимание, что в собственности АО «Ингушэнерго» находится городской участок электрических сетей и должник осуществляет деятельность по передаче электрической энергии.
И ещё одно важное обстоятельство. В случае отсутствия у должника денежных средств, достаточных для удовлетворения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления.
В материалы дела представлены доказательства наличия такого имущества. Кроме того, у АО «Ингушэнерго» имеется дебиторская задолженность на общую сумму почти 730 миллионов рублей. Указанного имущества, которое непосредственно не участвует в производственной деятельности, достаточно для удовлетворения требований заявителя и остальных кредиторов. А в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 94 Закона об исполнительном производстве дебиторская задолженность является имущественным правом, взыскание на которое обращается во вторую очередь.
На момент подачи заявления о признании АО «Ингушэнерго» банкротом доказательства того, что требования не удовлетворены путем обращения взыскания на имущество должника, указанное в пунктах 1-3 части 1 статьи 94 Закона об исполнительном производстве, не были представлены суду. Между тем, именно отсутствие положительного результата данных мер позволяет кредитору требовать признания субъекта естественной монополии банкротом и является основанием для введения наблюдения.
Таким образом, наличие у должника имущественных прав и отсутствие обращения взыскания на имущество должника также служит основанием для отказа во введении наблюдения в соответствии с абзацем 8 пункта 3 статьи 48 Закона о банкротстве.
Причём указанная правовая позиция находит свое отражение в материалах актуальной судебной практики, например: в постановлении 16 ААС по делу № А15-896/2012 от 11 мая 2016 года и в постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16 февраля 2017 г. по делу № А10-3152/2016.
Теперь ещё раз вернёмся к вопросу о пропущенных процессуальных сроках для подачи апелляционной жалобы.
Как уже было сказано, ООО «СККА» обратилось с заявлением о включении в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве. Определением от 19 мая 2017 года заявление ООО «СККА» принято к производству.
Так как определение о принятии к производству заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) по сути, является определением о принятии заявления о включении в реестр требований должника, право на обжалование данного определения (о принятии к производству) возникает у кредитора с момента принятия его требования к рассмотрению судом, исходя из разъяснений ВАС РФ.
Возможность обжалования определения о принятии заявления о включении требования в реестр требований кредиторов должника к производству подтверждается актуальной судебной практикой. В частности, это постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2016 г. № 06АП-4015/2016 по делу № А73-384/2016, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2016 г. по делу № А11-3357/2015, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2015 г. № 07АП-5299/2015 по делу № А02-2508/2014, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.08.2014 г. по делу № А63-6172/2011 и ряд других.
Следовательно, ООО «СККА» является лицом, имеющим право на обжалование определения Арбитражного суда Республики Ингушетия от 29 апреля 2014 года по делу №А18-232/2014 о принятии заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). Итак, на основании вышеизложенного новый кредитор АО «Ингушэнерго — ООО «СККА», просил Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд восстановить срок на подачу апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 29 апреля 2014 года по делу № А18-232/2014, а само определение отменить и рассмотреть вопрос по существу.
1 августа 2017 года судья Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Сомов Е.Г. рассмотрел вопрос о принятии к производству апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказское коллекторское агентство» на определение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 29.04.2014 г. по делу № А18-232/2014 по заявлению публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного общества «Ингушэнерго».
Суд установил, что апелляционная жалоба подана с соблюдением требований, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации к её форме и содержанию, в связи с чем, согласно части 1 статьи 261 АПК РФ, она подлежит принятию к производству арбитражным судом апелляционной инстанции.
15 августа 2017 года Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд определил восстановить пропущенный срок на подачу апелляционной жалобы. Но вместе с тем, – производство по апелляционной жалобе определил прекратить.
Как следует из текста опубликованного определения 16 ААС, суд руководствовался следующими обстоятельствами.
В пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 г. № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» указано, что в силу части 2 статьи 259 АПК РФ, суд апелляционной инстанции восстанавливает срок на подачу апелляционной жалобы, если признает причины пропуска уважительными.
Оценив доводы, изложенные в ходатайстве заявителя о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, Шестнадцатый апелляционный арбитражный суд посчитал, что причины, указанные ООО «СККА» в обоснование пропуска срока, являются уважительными.
Вместе с тем, в пункте 30 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 г. N60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что статус лица, участвующего в деле о банкротстве, и соответствующие права (в частности, на обжалование судебных актов), необходимые для реализации права на заявление возражений, возникают у кредитора с момента принятия его требования к рассмотрению судом.
Кредиторы, предъявившие требования к должнику, пока эти требования не установлены судом как обоснованные и не включены в реестр, не являясь конкурсными кредиторами, вправе реализовать ряд процессуальных прав по делу о банкротстве в случаях, установленных Законом о банкротстве.
В частности, с даты принятия арбитражным судом требования кредитора к рассмотрению до вынесения судом определения о включении его требования в реестр, такой кредитор вправе обжаловать лишь те судебные акты, которые приняты по результатам рассмотрения требований других кредиторов.
Лицом, участвующим в деле о банкротстве, кредитор становится с момента вынесения судом определения о включении его требования в реестр. В связи с изложенным суд сделал вывод, что кредитор не вправе обжаловать судебные акты до даты вынесения определения о включении его требований в реестр требований кредиторов.
Согласно материалам дела, определением суда от 19.05.2017 г. заявление ООО «СККА» о включении в реестр требований кредиторов принято к производству и назначено к рассмотрению после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.
На момент рассмотрения апелляционной жалобы заявление ООО «СККА» о включении его в реестр требований кредиторов должника ещё не было рассмотрено. Следовательно, по мнению суда, статус заявителя пока не позволяет ему обжаловать определение от 29.04.2011 г. о возбуждении дела о банкротстве.
Таким образом, восстановив пропущенный срок на подачу апелляционной жалобы, 16 ААС прекратил производство по апелляционной жалобе ООО «СККА» на определение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 29.04.2014 г. по делу № А18-232/2014.
Определение вступило в законную силу и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок через суд первой инстанции. Продолжение следует.