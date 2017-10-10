МЧС рассматривает версию поджога рынка "Темерник" в Ростове

В воскресенье вечером на рынке "Темерник" ("Восточный") произошел пожар, горение распространилось на шесть тысяч квадратных метров, уничтожив шестую часть торговых площадей. В результате пожара чудом никто не пострадал. Огонь полностью ликвидировать спасатели смогли лишь спустя более пяти часов. Некоторые торговцы сумели спасти часть своего товара, но многие потеряли в огне все вещи.