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МЧС рассматривает версию поджога рынка "Темерник" в Ростове

10 октября 2017, 11:12
Одной из версий крупного пожара на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону специалисты регионального МЧС называют поджог, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МЧС по области.

В воскресенье вечером на рынке "Темерник" ("Восточный") произошел пожар, горение распространилось на шесть тысяч квадратных метров, уничтожив шестую часть торговых площадей. В результате пожара чудом никто не пострадал. Огонь полностью ликвидировать спасатели смогли лишь спустя более пяти часов. Некоторые торговцы сумели спасти часть своего товара, но многие потеряли в огне все вещи.

"Сейчас специалисты рассматривают несколько версий произошедшего. Одной из причин возгорания на рынке «Восточный» может быть поджог. Дознаватели продолжают расследование", - отметили в ведомстве.

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#Новости#Пожар на Темернике#Тат Гаспарян#Происшествия
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