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Половину недостающей материи Вселенной нашли ученые

10 октября 2017, 23:33
Потерянную половину материи Вселенной смогли обнаружить специалисты, эти сведения опубликовал портал ОАne.ws.

"Раньше ученые не могли найти половину материи, состоящую из частиц, связывающих между собой галактики", - сказано в публикации.

Обнаружить недостающую материю удалось практически одновременно двум группам ученых из Франции и Англии. До открытия астрофизиков теоретическое существование барионов, представляющих собой тонкий газ, на практике подтверждено не было.

Отмечается, что получить доказательства помог эффект Сюняева-Зельдовича, который выглядит как туманное пятно от проходящего через горячий газ света от Большого взрыва.

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