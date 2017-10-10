Половину недостающей материи Вселенной нашли ученые

"Раньше ученые не могли найти половину материи, состоящую из частиц, связывающих между собой галактики", - сказано в публикации.
Обнаружить недостающую материю удалось практически одновременно двум группам ученых из Франции и Англии. До открытия астрофизиков теоретическое существование барионов, представляющих собой тонкий газ, на практике подтверждено не было.
Отмечается, что получить доказательства помог эффект Сюняева-Зельдовича, который выглядит как туманное пятно от проходящего через горячий газ света от Большого взрыва.
р3