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Posted 11 октября 2017, 06:06

Published 11 октября 2017, 06:06

Modified 1 октября, 13:06

Updated 1 октября, 13:06

Голубев поручил разработать план нового рынка в Батайске

11 октября 2017, 06:06
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение главному архитектору разработать проект нового торгового павильона на рынке в Батайске, сообщила горадминистрация.

"Работать в таких условиях, в которых рынок находится в настоящее время, невозможно", - подчеркнул Голубев во время своей встречи с продавцами базара.

Отмечается, что губернатор поручил создать проект современного и красивого павильона с учетом пожеланий работников, и пообещал свою поддержку по всем вопросам.

Напомним, ранее Голубев назвал решение о продаже рынка в Батайске преждевременным.

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