rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября 2017,, 08:34

Published 11 октября 2017,, 08:34

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Осуждены державшие двух женщин в рабстве жители Ростовской области

11 октября 2017, 08:34
В Ростовской области суд приговорил к срокам до семи лет колонии двух мужчин, которые держали в рабстве двух женщин и избивали, сообщает в среду региональная прокуратура.

"Было установлено, что осужденные привели двух бездомных женщин к себе домой, чтобы они занимались хозяйством. Далее они забрали у них документы и начали угрожать. В результате пострадавшие работали бесплатно", - говорится в публикации.

Отмечается, что женщины жили в непригодном для этого помещении. Они попыталась сбежать, но фигуранты дела догнали их на автостанции в Миллерово. Далее они избили пострадавших для пресечения побоев.

Мужчин приговорили к срокам пять и семь лет заключения. Приговор не вступил в законную силу.

р1

Справедливый приговор?
Материалы по теме
Должник из Хабаровска инсценировал свое похищение и спрятался в ТаганрогеТроих ростовчан осудили за похищение и убийство человекаБанду будут судить под Ростовом за похищение человека
#Новости#Опросы#Илья Ульянов
Подпишитесь
В Ростовской области ловят диверсантов и меняют кладбища усилиями зэков
Сегодня, 17:22
Стало известно, по какой статье арестован экс-глава Ленинского района Ростова Тихонов
Сегодня, 16:51
Врач рассказал, почему штамм COVID-19 «пирола» может быть опасным для ростовчан
Сегодня, 14:17
В Ростовской области мясная продукция ряда брендов подорожала почти на 240%
Сегодня, 12:13
ВС РФ нанесли удар по местам хранения ракет, способных долететь до Ростова
Сегодня, 12:27
Появилось видео допроса сообщника диверсанта-трансгендера в Ростовской области
Сегодня, 13:10