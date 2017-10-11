Осуждены державшие двух женщин в рабстве жители Ростовской области

Posted 11 октября 2017,, 08:34
Published 11 октября 2017,, 08:34
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
"Было установлено, что осужденные привели двух бездомных женщин к себе домой, чтобы они занимались хозяйством. Далее они забрали у них документы и начали угрожать. В результате пострадавшие работали бесплатно", - говорится в публикации.
Отмечается, что женщины жили в непригодном для этого помещении. Они попыталась сбежать, но фигуранты дела догнали их на автостанции в Миллерово. Далее они избили пострадавших для пресечения побоев.
Мужчин приговорили к срокам пять и семь лет заключения. Приговор не вступил в законную силу.
р1