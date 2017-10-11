Ученые из России снимут на камеру полет мышей в космос

Posted 11 октября 2017, 03:06
Published 11 октября 2017, 03:06
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
Мышей отправят в космическое пространство на научном спутнике "Бион-М", на котором будет установлена пара видеокамер. Спутник предназначен для проведения медицинских исследований.
Впервые такой аппарат с мышами, гекконами, песчанками, улитками и другими животными и растениями, а также микроорганизмами на борту был запущен четыре года назад. Аппарат приземлился неподалеку от Оренбурга через несколько недель, за это время ученые успели провести порядка 30 экспериментов.
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