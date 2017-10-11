Ученые из России снимут на камеру полет мышей в космос

Впервые такой аппарат с мышами, гекконами, песчанками, улитками и другими животными и растениями, а также микроорганизмами на борту был запущен четыре года назад. Аппарат приземлился неподалеку от Оренбурга через несколько недель, за это время ученые успели провести порядка 30 экспериментов.