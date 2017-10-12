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Рекламный ролик на Байкале снял модный дом Armani

12 октября 2017, 01:11
Рекламный ролик с участием иркутян снял на замерзшем озере Байкал модный дом Armani, видео появилось на портале YouTube.

Героем ролика, съемки которого проходили в марте 2017 года, стал чемпион мира по конькобежному спорту Джой Мантиа из США. На видео он путешествует по Иркутской области на различных видах транспорта и рассекает лед Байкала на скорости свыше 50 километров в час.

По сообщениям местных СМИ, в съемках принимала участие компания Siberica Film, многие идеи которой остались в итоговом материале, который сильно отличается от изначального сценария.

Отмечается, что на съемки ушло четыре дня, в течение которых французские и российские специалисты снимали красоту Байкала.

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#Новости#Общество#Видео
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