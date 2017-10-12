Рекламный ролик на Байкале снял модный дом Armani

Героем ролика, съемки которого проходили в марте 2017 года, стал чемпион мира по конькобежному спорту Джой Мантиа из США. На видео он путешествует по Иркутской области на различных видах транспорта и рассекает лед Байкала на скорости свыше 50 километров в час.