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Posted 12 октября 2017, 08:52

Published 12 октября 2017, 08:52

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

Самая коррумпированная область в России — строительство

12 октября 2017, 08:52
Строительство — самая коррумпированная область в России из-за больших бюджетов, считает координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы России Антон Гетта.

"Самая коррумпированная сфера — это строительство. Она самая объемная по финансированию, и когда идет стройка или ремонт дороги, детского сада, школы — это сотни миллионов, а то и миллиардов рублей", - отметил координатор.

Он полагает, что на этом фоне у чиновников растет желание заниматься коррупцией.

Общественный народный фронт — движение, созданное в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина.

По данным Гетта, с 2013 года активисты Общественного народного фронта в рамках проекта не дали увести через серые схемы больше 250 миллиардов рублей по всей стране.

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