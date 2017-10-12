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Стало известно, как злоумышленники могут следить за людьми в WhatsApp

12 октября 2017, 03:33
Разработчик Роб Хитон рассказал СМИ о том, как злоумышленники могут использовать популярный мессенджер WhatsApp, чтобы следить за пользователями, пишут "Известия".

Уязвимость программы была обнаружена в коде, который позволяет следить за тем, когда пользователь был онлайн в последний раз. В приложении имеется функция отключения данной опции, однако мессенджер все равно не скроет статус пользователя.

Это дает возможность отследить точную продолжительность времени, которое пользователи проводят в соцсети и когда именно. Благодаря этой уязвимости злоумышленники могут следить за пользователями, например, за партнерами, а данные продавать компаниям, распространяющим рекламу.

р2

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