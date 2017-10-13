rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Дифференцировать штрафы за нарушение закона о закупках попросили в Ростове

13 октября 2017, 16:45
Дифференцировать штрафы по видам деятельности за нарушение 44-ФЗ и ограничить доступ к госзакупкам компаний с низким уставным капиталом попросили на антикоррупционном форуме в Ростове-на-Дону сразу несколько предпринимателей, передает корреспондент RostovGazeta.

Сейчас максимальная сумма штрафа за несоблюдение норм закона достигает 500 тысяч рублей для юрлица и 50 тысяч – для должностного лица. Необходимость в их дифференциации возникла не только из-за различных оборотов компаний малого и среднего бизнеса, но и из-за обложения денежными наказаниями директоров школ и детских садов, которые с некоторых пор вынуждены самостоятельно заниматься закупками. При этом штатной единицы с опытом осуществления такой деятельности в учреждении не прибавилось. По статистике в Ростовской области порядка 70% всех нарушений приходится не на неисполнение обязательств по закупке, а на неверное заполнение отчетных документов.

Кроме того, бизнесмены предложили также ограничить доступ к закупкам компании с маленьким опытом работы на рынке и установить предельный процент снижения цены на торгах. "Если компании один год и сумма ее уставного капитала – 10 тысяч, то как она может выиграть многомиллионный контракт. Важно учитывать финансовую устойчивость компании", - говорит один из представителей бизнеса.

По словам регионального бизнес-омбудсмена Олега Дерезы, государству даже выгоднее "отдавать" закупку крупным игрокам, работающим по общей системе налогообложения, так как треть от этой суммы вернется обратно в бюджет.

Материалы по теме
Власти Ростова просят упростить госзакупкиКрупным строительным компаниям не интересны госзакупки – эксперт
#Новости#Экономика
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00