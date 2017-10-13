Дифференцировать штрафы за нарушение закона о закупках попросили в Ростове

Сейчас максимальная сумма штрафа за несоблюдение норм закона достигает 500 тысяч рублей для юрлица и 50 тысяч – для должностного лица. Необходимость в их дифференциации возникла не только из-за различных оборотов компаний малого и среднего бизнеса, но и из-за обложения денежными наказаниями директоров школ и детских садов, которые с некоторых пор вынуждены самостоятельно заниматься закупками. При этом штатной единицы с опытом осуществления такой деятельности в учреждении не прибавилось. По статистике в Ростовской области порядка 70% всех нарушений приходится не на неисполнение обязательств по закупке, а на неверное заполнение отчетных документов.