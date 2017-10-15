Кучук признался, что в "Ростове" большие проблемы

В воскресенье ФК "Ростов" уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. Это уже шестая игра ростовского клуба без побед.
"Естественно очень тяжело воспринимать, когда соперник забивает с одного момента. Вы что не видите, что у нас имеются огромные проблемы. В первой части чемпионата нам еще удавалось удерживать, но сейчас появляются проблемы", - сказал тренер.
По словам тренера, к середине чемпионата ростовская команда подошла со значительными травмами в составе. Кучук отметил, что центр поля пришлось полностью перестраивать. Самой большой потерей для команды стало травмирование Артура Юсупова. Он пропустит полгода.
Сейчас после 13 сыгранных матчей российской Премьер Лиги ФК "Ростов" на 10 позиции с 16 очками. Лидирует в турнирной таблице "Зенит". У питерцев после 12 сыгранных матчей 28 очков.